Молодые лейтенанты покоряют небеса Приморья

Молодые выпускники Краснодарского высшего военного авиаучилища, распределившиеся в гвардейский краснознаменный истребительный авиаполк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили в небе Приморья первые ознакомительные полёты на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31.

Весной полк пополнили сразу 12 лейтенантов. Стоит отметить, что молодые летчики не направлялись сюда с 2014 года. Таким образом, пополнение стало настоящим событием для прославленного полка, который в 2018 году отмечает 100-летие со дня образования.