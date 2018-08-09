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04:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Молодые лейтенанты покоряют небеса Приморья

Пополнение стало настоящим событием для прославленного полка.

Молодые выпускники Краснодарского высшего военного авиаучилища, распределившиеся в гвардейский краснознаменный истребительный авиаполк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили в небе Приморья первые ознакомительные полёты на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31.

Весной полк пополнили сразу 12 лейтенантов. Стоит отметить, что молодые летчики не направлялись сюда с 2014 года. Таким образом, пополнение стало настоящим событием для прославленного полка, который в 2018 году отмечает 100-летие со дня образования.

По программе подготовки лейтенантов под руководством опытных инструкторов уже задействовали в вывозных полётах по кругу для отработки взлёта, построения маршрута и посадки в простых метеоусловиях.

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