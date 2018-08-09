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07:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На Большом Шантаре в Хабаровском крае стирают следы военного прошлого

Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций, оставшихся от военного городка.

Источник: Комсомольская правда

На Шантарских островах в Хабаровском крае наведут порядок — избавят территорию от металлолома, оставшегося на месте военного городка. Ради этого в национальный парк отправился экологический взвод Восточного военного округа. Вместе с ними к месту назначения прилетели работники заповедника и госинспекторы.

— Уже есть первые сводки о работе на острове Большой Шантар. Так, проверяющие вместе с руководителем национального парка посетили устье озера Большое и проверили, как идут работы по благоустройству кордона. Сотрудники заповедника отправились в бухту Якшина с целью обследовать территорию, — сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Также в национальный парк прибудут работники старательской артели. Они обследуют места скоплений металлолома и вывезут мусор. Чтобы участникам экологического десанта и научным работникам было комфортно на острове еще в прошлом году установили четыре модульных строения. Сейчас дома собираются оснастить всем необходимым для проживания и работы.

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