На Большом Шантаре в Хабаровском крае стирают следы военного прошлого
Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций, оставшихся от военного городка.
Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций, оставшихся от военного городка.
На Шантарских островах в Хабаровском крае наведут порядок — избавят территорию от металлолома, оставшегося на месте военного городка. Ради этого в национальный парк отправился экологический взвод Восточного военного округа. Вместе с ними к месту назначения прилетели работники заповедника и госинспекторы.
— Уже есть первые сводки о работе на острове Большой Шантар. Так, проверяющие вместе с руководителем национального парка посетили устье озера Большое и проверили, как идут работы по благоустройству кордона. Сотрудники заповедника отправились в бухту Якшина с целью обследовать территорию, — сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Также в национальный парк прибудут работники старательской артели. Они обследуют места скоплений металлолома и вывезут мусор. Чтобы участникам экологического десанта и научным работникам было комфортно на острове еще в прошлом году установили четыре модульных строения. Сейчас дома собираются оснастить всем необходимым для проживания и работы.