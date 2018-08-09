На Большом Шантаре в Хабаровском крае стирают следы военного прошлого

Источник: Комсомольская правда

На Шантарских островах в Хабаровском крае наведут порядок — избавят территорию от металлолома, оставшегося на месте военного городка. Ради этого в национальный парк отправился экологический взвод Восточного военного округа. Вместе с ними к месту назначения прилетели работники заповедника и госинспекторы.

— Уже есть первые сводки о работе на острове Большой Шантар. Так, проверяющие вместе с руководителем национального парка посетили устье озера Большое и проверили, как идут работы по благоустройству кордона. Сотрудники заповедника отправились в бухту Якшина с целью обследовать территорию, — сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье».