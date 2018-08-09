Мэр Владивостока накажет самозахватчиков городских территорий

Источник: VLADNEWS

В ходе осмотра муниципальных земельных участков, предназначенных для строительства новых детских садов на полуострове Шкота, был выявлен самозахват городской территории. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил немедленно освободить земельные участки, используемые под незаконную авторазборку и контейнерный склад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Два земельных участка площадью почти 2 гектара в районе улицы Крыгина сегодня заставлены боксами под авторемонт и огромными контейнерами. Оба участка — бывшие земли Министерства обороны — теперь находятся в собственности муниципалитета. Как выяснилось в ходе выездной проверки, у владельцев бизнеса есть договора на аренду нескольких строений на этой территории, заключенные еще до оформления земли в городскую собственность.

«Иными словами, это просто самозахват. Немедленно освободить территорию. Кроме того, потребуем компенсацию за фактическую аренду земель муниципалитета. Здесь будут строиться объекты социальной инфраструктуры, микрорайон растет, ему нужны новые детские сады», — подчеркнул Виталий Веркеенко.