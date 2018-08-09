Мэр Владивостока накажет самозахватчиков городских территорий
Виталий Веркеенко поручил немедленно освободить земельные участки, используемые под незаконную авторазборку и контейнерный склад.
Виталий Веркеенко поручил немедленно освободить земельные участки, используемые под незаконную авторазборку и контейнерный склад.
В ходе осмотра муниципальных земельных участков, предназначенных для строительства новых детских садов на полуострове Шкота, был выявлен самозахват городской территории. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил немедленно освободить земельные участки, используемые под незаконную авторазборку и контейнерный склад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Два земельных участка площадью почти 2 гектара в районе улицы Крыгина сегодня заставлены боксами под авторемонт и огромными контейнерами. Оба участка — бывшие земли Министерства обороны — теперь находятся в собственности муниципалитета. Как выяснилось в ходе выездной проверки, у владельцев бизнеса есть договора на аренду нескольких строений на этой территории, заключенные еще до оформления земли в городскую собственность.
«Иными словами, это просто самозахват. Немедленно освободить территорию. Кроме того, потребуем компенсацию за фактическую аренду земель муниципалитета. Здесь будут строиться объекты социальной инфраструктуры, микрорайон растет, ему нужны новые детские сады», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
Демонтаж контейнеров и помещений авторемонта произойдет уже в ближайшее время. Проектирование детского сада начнется в течение трех недель. Уже сейчас известно, что он будет двухэтажным и рассчитан на 120 мест. В садике, помимо игровых комнат и спален, будут музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет. Строительные работы запланированы на будущий год.