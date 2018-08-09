Ученые рассказали об опасности длительного сна

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Специалисты проанализировали 74 исследования, охватив более трех миллионов участников. Оказалось, что десятичасовой сон увеличивает вероятность смерти на 30 процентов по сравнению с семичасовым.

При этом риск смерти от инсульта возрастает на 56 процентов, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 49 процентов. Плохой сон также связан с проблемами для здоровья и увеличивает риск заболеваний сердца на 44 процента.

Ранее исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США выяснили, что правильно составленное расписание ночного сна и строгое соблюдение циркадных ритмов позволяет значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым и здоровым.