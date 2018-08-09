Курьёзный гол Казанкова принес «СКА-Хабаровск» ничью в Тюмени
Полузащитник забивает в четвертом матче подряд.
Полузащитник забивает в четвертом матче подряд.
«СКА-Хабаровск» в Тюмени в первенстве ФНЛ сыграл вничью с одноименным клубом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчане открыли счет в начале матча. Курьезный гол забил на 9-й минуте полузащитник армейцев Максим Казанков. Он несильно ударил прямо во вратаря со штрафного, однако голкипер «Тюмени» сыграл крайне неудачно и сам затолкал мяч в ворота.
Казанков забивает уже в четвертой игре подряд со стандартных положений (прошлые три гола он провел с пенальти).
Тюменцы отыгрались в концовке встречи. На 78-й минуте Александр Столяренко замкнул головой подачу с углового.
— Игрой я конечно не доволен, — сказал Сергей Передня, главный тренер «СКА-Хабаровск». — Первый тайм нам еще
По результатам пятого тура СКА, идущий без поражений, покинул группу лидеров, опустившись на 6-е место. Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет 12 августа на своем поле с ФК «Тамбов», который, как и хабаровчане претендует на выход в