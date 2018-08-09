Курьёзный гол Казанкова принес «СКА-Хабаровск» ничью в Тюмени

«СКА-Хабаровск» в Тюмени в первенстве ФНЛ сыграл вничью с одноименным клубом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровчане открыли счет в начале матча. Курьезный гол забил на 9-й минуте полузащитник армейцев Максим Казанков. Он несильно ударил прямо во вратаря со штрафного, однако голкипер «Тюмени» сыграл крайне неудачно и сам затолкал мяч в ворота.

Тюменцы отыгрались в концовке встречи. На 78-й минуте Александр Столяренко замкнул головой подачу с углового.



— Игрой я конечно не доволен, — сказал Сергей Передня, главный тренер «СКА-Хабаровск». — Первый тайм нам еще как-то удавался — забили такой курьёзный гол. Чаще, как оказалось, нужно бить по воротам. Практически ни одного момента у хозяев не было. Во втором тайме над ребятам довлел какой-то психологический груз, они начали проигрывать единоборства и центр поля. «Тюмень», конечно, тоже добавила. Мы пытались заменами освежить игру и в конце встречи могли всё-таки вырвать победу. Я считаю, что здесь мы потеряли два очка.