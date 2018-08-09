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04:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Без автомобиля может остаться хабаровский алиментщик

В Хабаровске приставы арестовали автомобиль местного жителя, который долгое время не выплачивал алименты.

Мужчине полагалось отдавать одну четвертую своего дохода на содержание сына, однако он перечислял на эти цели лишь незначительные суммы. Его долг достиг около 280 тысяч рублей. В дело вмешался пристав. Он выяснил, что на имя неплательщика в кредитных организациях открыты счета, на которых имеются денежные средства. Этих денег оказалось недостаточно для погашения долга. Тогда пристав и наложил арест на «Ниссан Патрол», зарегистрированный на мужчину.

Пристав предупредил должника, что если он не выплатит алименты в течение десяти дней, то арестованную машину передадут на реализацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП России.

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