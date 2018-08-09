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04:23 (мск), источник: ДЕЙТА

50 тысяч приморцев почувствовали снижение бремени ЖКХ

Более полумиллиарда рублей направили в Приморье на выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги. Такой мерой социальной поддержки пользуются 49,5 тысяч жителей края, сообщили DEITA.RU в краевой администрации. Она входит в государственную программу социальной поддержки населения.

Источник: ДЕЙТА

Оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут семьи, расходы на коммунальные платежи у которых превышают 22% совокупного дохода.

В департаменте труда и социального развития Приморского края обращают внимание на то, что субсидии назначают при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении гражданами соглашений по ее погашению.

Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека.

Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев с правом последующей перерегистрации.

«Следует помнить, что если оформление субсидии прошло с 1 по 15 число, то выплата будет назначена с этого же месяца. Если во второй половине, то выплата пойдет со следующего месяца после подачи заявления», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

По словам главы департамента, на эту меру социальной поддержки граждан с невысокими доходами в бюджете Приморья предусмотрен почти миллиард рублей. Еще 2,5 миллиарда запланировали на поддержку федеральных и краевых льготников. Компенсировать расходы на ЖКУ эти категории могут с помощью ежемесячной денежной выплаты.

«Такие выплаты получают более 240 тысяч приморцев, среди которых ветераны войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации. За семь месяцев расходы краевого бюджета на эти цели составили более 1,3 миллиардов рублей», — уточнила Лилия Лаврентьева.

Специалисты напоминают, по всем вопросам, касающимся субсидий или иных мер социальной поддержки в сфере ЖКУ, следует обратиться в «Единое социальное окно» по месту жительства или МФЦ. Адреса и телефоны учреждений размещены на официальном сайте департамента, на официальном сайте МФЦ.

Кроме того, можно направить документы в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru или через личный кабинет социального портала департамента труда и социального развития Приморского края.

Михаил Грач.

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