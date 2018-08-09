50 тысяч приморцев почувствовали снижение бремени ЖКХ
Более полумиллиарда рублей направили в Приморье на выплаты субсидий за
Более полумиллиарда рублей направили в Приморье на выплаты субсидий за
Оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут семьи, расходы на коммунальные платежи у которых превышают 22% совокупного дохода.
В департаменте труда и социального развития Приморского края обращают внимание на то, что субсидии назначают при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении гражданами соглашений по ее погашению.
Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека.
«Следует помнить, что если оформление субсидии прошло с 1 по 15 число, то выплата будет назначена с этого же месяца. Если во второй половине, то выплата пойдет со следующего месяца после подачи заявления», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.
По словам главы департамента, на эту меру социальной поддержки граждан с невысокими доходами в бюджете Приморья предусмотрен почти миллиард рублей. Еще 2,5 миллиарда запланировали на поддержку федеральных и краевых льготников. Компенсировать расходы на ЖКУ эти категории могут с помощью ежемесячной денежной выплаты.
«Такие выплаты получают более 240 тысяч приморцев, среди которых ветераны войны и труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие
Кроме того, можно направить документы в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru или через личный кабинет социального портала департамента труда и социального развития Приморского края.
Михаил Грач.