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03:50 (мск), источник: РИА Новости

Питт ответил на претензии Джоли по алиментам

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Голливудский актер Брэд Питт в ответ на претензии Анджелины Джоли по поводу недостаточных алиментов заявил, что выплатил бывшей супруге более 9 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC.

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, где говорилось, что с момента расставания Питт не заплатил ей и детям «никакой значительной суммы».

В ответном обращении адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он «одолжил» женщине 8 миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором проживает в настоящий момент. Также Питт потратил 1,3 миллиона долларов для оплаты счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли в свою очередь назвал ответ команды Питта «наглой попыткой» затемнить истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по поддержке детей.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение «непримиримыми разногласиями между супругами». Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

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