Питт ответил на претензии Джоли по алиментам

Питт и Джоли ведут бракоразводный процесс. Ранее сообщалось, что актриса обратилась в суд с заявлением, где говорилось, что с момента расставания Питт не заплатил ей и детям «никакой значительной суммы».

В ответном обращении адвокаты Питта оспорили это утверждение. Сообщается, что он «одолжил» женщине 8 миллионов долларов, чтобы она могла купить дом, в котором проживает в настоящий момент. Также Питт потратил 1,3 миллиона долларов для оплаты счетов в пользу Джоли и их совместных детей. Кроме того, юристы обвинили сторону Джоли в манипулировании освещением процесса в СМИ.

Адвокат Джоли в свою очередь назвал ответ команды Питта «наглой попыткой» затемнить истину и отвлечь внимание от факта, что актер не исполняет свои обязанности по поддержке детей.