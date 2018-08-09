Страховщики пересмотрели виды на жилье
Защита недвижимости граждан от ЧС становится менее привлекательной.
Защита недвижимости граждан от ЧС становится менее привлекательной.
Страховщики пересмотрели свои ожидания от нового рынка страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Еще месяц назад они планировали собирать с него ежегодно 20−25 млрд руб. страховых премий. Однако после того, как из заключительной версии соответствующего закона были убраны основные стимулы для развития этого сегмента, перспективы сборов упали минимум вдвое. Страховое лобби теперь намерено предложить ЦБ свою версию тарифов, при которой минимальная цена годового полиса для граждан составит 350 руб. при лимите выплат страховщиков в размере 300 тыс. руб.
Как сообщил вчера
Напомним, закон о страховании имущества граждан от ЧС делает его добровольным. Регионы будут разрабатывать собственные программы, собственник утраченной застрахованной недвижимости будет выбирать способ получения выплаты — деньгами или жильем от региона (если жильем, то страховщик перечисляет выплату в бюджет региона). До второго чтения в июле этого года законопроект содержал нормы, которые должны были стимулировать страхование. Так, в случае утраты незастрахованной недвижимости от ЧС гражданин получал жилье только на правах соцнайма без возможности приватизировать его и передать по наследству. Кроме того, предполагалось, что оплата такого полиса будет включена в квитанцию на коммунальные услуги, что расширяло охват страхованием и снижало издержки страховщиков по поиску клиентов. Также по предложению компаний в проекте ранее был закреплен так называемый федеральный минимум рисков, который регионы обязаны были включить в свои программы.
Однако на последнем этапе согласования проекта по инициативе
Закон вступит в силу в августе 2019 года. К этому времени для запуска страхования жилья потребуется ряд подзаконных актов, среди них методики расчета страховых тарифов и разработки региональных страховых программ. Первую утверждает ЦБ, и страховщики намерены предложить регулятору свою версию тарифов. По словам господина Уфимцева, минимальная страховая премия по полису с лимитом выплат в размере 300 тыс. руб. составит 350 руб., из которых 50 руб. страховщики потратят на администрирование. Методику разработки региональных программ утвердит Минфин. В ВСС надеются, что региональные власти будут привлекать к составлению программ страховщиков. «После утверждения программ территории будут проводить конкурсы по выбору страховщиков. Если программы окажутся для них невыгодными, власти рискуют, что никто на конкурс не заявится», — отметил Евгений Уфимцев.
Татьяна Гришина.