Страховщики пересмотрели виды на жилье

Как сообщил вчера вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, на этапе подготовки закона о страховании имущества граждан от ЧС страховщики оценивали новый рынок сборов в 20−25 млрд руб. Однако окончательная версия закона (президент подписал его 3 августа) способна снизить потенциальный объем премий минимум вдвое. По словам Евгения Уфимцева, даже если регионы «бросятся» развивать страхование жилья граждан и из 56 млн его собственников половина купит такую страховку, сборы составят 7−10 млрд руб. В более пессимистичной версии прогноза ВСС таким страхованием займутся лишь жители Москвы и еще 15−20 регионов — тогда сборы на новом рынке составят 3 млрд руб.



Напомним, закон о страховании имущества граждан от ЧС делает его добровольным. Регионы будут разрабатывать собственные программы, собственник утраченной застрахованной недвижимости будет выбирать способ получения выплаты — деньгами или жильем от региона (если жильем, то страховщик перечисляет выплату в бюджет региона). До второго чтения в июле этого года законопроект содержал нормы, которые должны были стимулировать страхование. Так, в случае утраты незастрахованной недвижимости от ЧС гражданин получал жилье только на правах соцнайма без возможности приватизировать его и передать по наследству. Кроме того, предполагалось, что оплата такого полиса будет включена в квитанцию на коммунальные услуги, что расширяло охват страхованием и снижало издержки страховщиков по поиску клиентов. Также по предложению компаний в проекте ранее был закреплен так называемый федеральный минимум рисков, который регионы обязаны были включить в свои программы.



Однако на последнем этапе согласования проекта по инициативе государственно-правового управления президента эти новеллы были исключены. Регионы получили полную самостоятельность в создании страховых программ, страховщики сами должны оповещать клиента о продукте, собственник теперь не будет лишаться незастрахованного жилья в результате ЧС.



Закон вступит в силу в августе 2019 года. К этому времени для запуска страхования жилья потребуется ряд подзаконных актов, среди них методики расчета страховых тарифов и разработки региональных страховых программ. Первую утверждает ЦБ, и страховщики намерены предложить регулятору свою версию тарифов. По словам господина Уфимцева, минимальная страховая премия по полису с лимитом выплат в размере 300 тыс. руб. составит 350 руб., из которых 50 руб. страховщики потратят на администрирование. Методику разработки региональных программ утвердит Минфин. В ВСС надеются, что региональные власти будут привлекать к составлению программ страховщиков. «После утверждения программ территории будут проводить конкурсы по выбору страховщиков. Если программы окажутся для них невыгодными, власти рискуют, что никто на конкурс не заявится», — отметил Евгений Уфимцев.



Татьяна Гришина.