Храмы идут некоммерческим путем
Почему религиозным организациям можно торговать без
Почему религиозным организациям можно торговать без
За первые шесть месяцев 2018 года Министерство юстиции провело 358 проверок религиозных организаций, по итогам направив 16 заявлений в суд об их ликвидации, сообщили «Ъ» в ведомстве. Ни одна из организаций, согласно открытым данным, не связана с РПЦ. Эксперты говорят, что случаев закрытия по требованию Минюста НКО, связанных с церковью,
В Петербурге как минимум три крупных храма, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Так, на территории Троицкого храма в Красном Селе, установлен киоск с кофе. Как рассказал «Ъ» настоятель храма Георгий Волобуев, киоск находится на территории храма, а кофе продает прихожанин с разрешения церкви. Чек при покупке кофе не выдается. Горожане на портале для путешественников tripadvisor.ru отмечают, что «выдержанная в том же архитектурном стиле и с крестом на макушке» пристройка к храму кажется «несуразной», но «выпечка неплоха».
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По словам юриста «Команды 29» Анны Фоминой,
Контроль за соблюдением религиозными организациями законодательства осуществляют Минюст и прокуратура, Минюст также имеет возможность внеплановых проверок религиозных организаций, а неоднократные или грубые нарушения могут даже привести к их ликвидации, добавляет госпожа Фомина. Случаи необязательного применения кассовой техники четко не описаны в законе, комментирует юрист «Команды 29» Дарья Грязнова. Кассы, по ее словам, могут не применяться «при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях» (ст. 2 ФЗ «О свободе совести»). Дарья Грязнова также отмечает, что по закону земли для «религиозного использования» включают объекты, «предназначенные для религиозных обрядов», «для постоянного местонахождения духовных лиц» (в том числе и паломников), для организации образовательной или благотворительной деятельности.
Юристы «Команды 29» приводят в пример закрытие «Международной конфедерации Союза художников» по требованию Минюста в 2017 году. Тогда в ведомстве сочли, что конфедерация неправомерно сдавала свои помещения в аренду структурам
К предметам религиозного назначения суд отнес даже пластиковые пакеты с изображением храма.
«Существует базовый закон о свободе совести и религиозных объединениях, — сказал “Ъ” депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, в шестом созыве возглавлявший профильный комитет в нижней палате.— Ранее в Гражданском кодексе были нормы, которые не соответствовали положениям этого закона, и представители религиозных организаций обращали на это внимание, поэтому кодекс скорректировали. Сегодня религиозные организации — это одна из форм НКО, и они самостоятельно определяют свои уставы, которые перед регистрацией проходят проверку в Минюсте». Господин Нилов «не слышал», чтобы церковь поднимала вопрос об ужесточении законодательства в отношении уставов религиозных организаций.
«Согласно официальным статистическим данным, за шесть месяцев 2018 года Минюстом РФ и его территориальными органами осуществлено 358 проверок религиозных организаций, в том числе 16 внеплановых. В связи с выявленными нарушениями было направлено 16 исковых заявлений о ликвидации религиозных организаций», — добавили в ведомстве. Согласно открытым данным, ликвидируемые организации не относятся к РПЦ.
Ксения Миронова, Мария Карпенко, Санкт-Петербург