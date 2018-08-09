Храмы идут некоммерческим путем

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За первые шесть месяцев 2018 года Министерство юстиции провело 358 проверок религиозных организаций, по итогам направив 16 заявлений в суд об их ликвидации, сообщили «Ъ» в ведомстве. Ни одна из организаций, согласно открытым данным, не связана с РПЦ. Эксперты говорят, что случаев закрытия по требованию Минюста НКО, связанных с церковью, из-за распоряжения имуществом в неуставных целях не было, а прямых законодательных ограничений на ведение предпринимательской деятельности в храмах нет, как нет и ее регламентации. В Петербургской епархии сказали «Ъ», что единых правил не существует: подворья «являются самостоятельными юридическими лицами».

В Петербурге как минимум три крупных храма, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Так, на территории Троицкого храма в Красном Селе, установлен киоск с кофе. Как рассказал «Ъ» настоятель храма Георгий Волобуев, киоск находится на территории храма, а кофе продает прихожанин с разрешения церкви. Чек при покупке кофе не выдается. Горожане на портале для путешественников tripadvisor.ru отмечают, что «выдержанная в том же архитектурном стиле и с крестом на макушке» пристройка к храму кажется «несуразной», но «выпечка неплоха».

Не выдают чеки в трапезной и чайной при Александро-Невской лавре: согласно информации на сайте, там вместо оплаты просят пожертвование.

Пожертвование в Александро-Невской лавре просят также за проживание в трех гостиницах — «Духовской», «Феодоровской» и «Ирисе». В первых двух пожертвование за ночь составляет 700 руб. для граждан РФ и €20 для иностранцев. В здании храма Святителя Николая Чудотворца в самом Петербурге на Казанской улице располагается культурно-спортивный комплекс, а также клуб смешанных единоборств. Клуб создан при сотрудничестве РПЦ и фонда «Будущее Родины» Кюри Усманова. Руководитель юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения Чернега сказала «Ъ», что не будет отвечать на вопросы о ведении предпринимательской деятельности в храмах.

В Петербургской епархии комментировать данные случаи также не стали, сославшись на то, что приходы, монастыри и подворья «являются самостоятельными юридическими лицами» и «действуют в соответствии со своими уставами».

В пресс-службе митрополии также отметили, что каждый храм «сам определяет в соответствии со своим уставом необходимые богослужебные, просветительские, административные, хозяйственные направления деятельности».

По словам юриста «Команды 29» Анны Фоминой, из-за отсутствия точных формулировок в законе о НКО определить, насколько соответствует закону предпринимательская деятельность прихода, очень сложно. Так, согласно Гражданскому кодексу РФ (ч. 4 ст. 50), НКО, в том числе религиозные, могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, «лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы».

Сами же критерии для определения соответствия деятельности церкви закону являются оценочными, говорит эксперт.

Контроль за соблюдением религиозными организациями законодательства осуществляют Минюст и прокуратура, Минюст также имеет возможность внеплановых проверок религиозных организаций, а неоднократные или грубые нарушения могут даже привести к их ликвидации, добавляет госпожа Фомина. Случаи необязательного применения кассовой техники четко не описаны в законе, комментирует юрист «Команды 29» Дарья Грязнова. Кассы, по ее словам, могут не применяться «при оказании услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях» (ст. 2 ФЗ «О свободе совести»). Дарья Грязнова также отмечает, что по закону земли для «религиозного использования» включают объекты, «предназначенные для религиозных обрядов», «для постоянного местонахождения духовных лиц» (в том числе и паломников), для организации образовательной или благотворительной деятельности.

Из-за того что законы не дают четких определений и позволяют НКО, в том числе и религиозным, самостоятельно писать свои уставы, случаев ликвидации НКО не так много.

Юристы «Команды 29» приводят в пример закрытие «Международной конфедерации Союза художников» по требованию Минюста в 2017 году. Тогда в ведомстве сочли, что конфедерация неправомерно сдавала свои помещения в аренду структурам Альфа-банка и незаконно продавала картины за границей, распорядившись имуществом в целях, не указанных в уставе своей организации. В 2012 году похожая жалоба, но уже с претензией к религиозной организации, не принесла успеха истцам.

Тогда суд отклонил иск Общества защиты прав потребителей к подворью патриарха, признав законной деятельность по распространению товаров на территории храма Христа Спасителя в Москве — судья посчитал, что в храме не торгуют предметами религиозного назначения, а отдают их безвозмездно за рекомендуемую сумму пожертвований.

К предметам религиозного назначения суд отнес даже пластиковые пакеты с изображением храма.

«Существует базовый закон о свободе совести и религиозных объединениях, — сказал “Ъ” депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, в шестом созыве возглавлявший профильный комитет в нижней палате.— Ранее в Гражданском кодексе были нормы, которые не соответствовали положениям этого закона, и представители религиозных организаций обращали на это внимание, поэтому кодекс скорректировали. Сегодня религиозные организации — это одна из форм НКО, и они самостоятельно определяют свои уставы, которые перед регистрацией проходят проверку в Минюсте». Господин Нилов «не слышал», чтобы церковь поднимала вопрос об ужесточении законодательства в отношении уставов религиозных организаций.

Как сообщили «Ъ» в Минюсте, религиозные организации сами создают свой устав, а затем уже Минюст «осуществляет контроль за соблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставами».

«Согласно официальным статистическим данным, за шесть месяцев 2018 года Минюстом РФ и его территориальными органами осуществлено 358 проверок религиозных организаций, в том числе 16 внеплановых. В связи с выявленными нарушениями было направлено 16 исковых заявлений о ликвидации религиозных организаций», — добавили в ведомстве. Согласно открытым данным, ликвидируемые организации не относятся к РПЦ.