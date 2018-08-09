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04:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новую школу на 800 мест построят в Бикине

Вячеслав Шпорт с рабочей поездкой посетил Бикинский район.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Бикинский район посетил новую спортплощадку, построенную по программе «Газпром — детям» рядом с начальной школой № 23 Бикина. Кроме того, глава региона дал задание о проработке проекта строительства в райцентре новой школы на 800 учеников, сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».

Пришкольный стадион с беговыми дорожками и ямой для прыжков, футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной и волейбольной площадками и трибунами строился с июня 2017 года, и был торжественно введён в эксплуатацию месяц назад.


Во время приезда губернатора на двух площадках проходил турнир, посвящённый Дню физкультурника, по футболу и пионерболу. Игры приостановились и Вячеслав Шпорт, пообщавшись с тренерами и школьниками, услышал о новом спортивном объекте только хорошие отзывы. Глава региона сам опробовал поле, с третьей попытки забив в ворота под охраной юного бикинского голкипера.

— Начальная школа № 23, в которой мы были — очень хорошая школа, хорошие преподаватели, чистенькая, готова к новому учебному году, но там деревянные полы ещё с 30-х годов, как её только построили, надо их поменять, перестелить, такое поручение дано, — отметил Вячеслав Шпорт. — Здесь, на юге Хабаровского края, в Бикинском районе, должны быть современные условия для получения образования. Здание школы № 23 было построено и эксплуатируется с 1937 года. Несмотря на значительный возраст, в целом его удается поддерживать в хорошем состоянии. В то же время, преподаватели и директор, Юлия Мазур, посетовали: если уходить от схемы работы в две смены, то в городе нужна новая школа.

— Бикин это город, хоть и небольшой, но нужна ещё школа, примерно на 800 мест, — сказал Вячеслав Шпорт. — Есть типовой проект, мы недавно такую сдали в Хабаровске и я думаю, что если мы построим в райцентре современную школу с оборудованием, и она решит вопрос ухода от вторых смен — это будет правильно. Я такое поручение дал, мы обязательно этот проект реализуем, причём в ближайшее время.

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