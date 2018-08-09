Новую школу на 800 мест построят в Бикине



Во время приезда губернатора на двух площадках проходил турнир, посвящённый Дню физкультурника, по футболу и пионерболу. Игры приостановились и Вячеслав Шпорт, пообщавшись с тренерами и школьниками, услышал о новом спортивном объекте только хорошие отзывы. Глава региона сам опробовал поле, с третьей попытки забив в ворота под охраной юного бикинского голкипера.



— Начальная школа № 23, в которой мы были — очень хорошая школа, хорошие преподаватели, чистенькая, готова к новому учебному году, но там деревянные полы ещё с 30-х годов, как её только построили, надо их поменять, перестелить, такое поручение дано, — отметил Вячеслав Шпорт. — Здесь, на юге Хабаровского края, в Бикинском районе, должны быть современные условия для получения образования. Здание школы № 23 было построено и эксплуатируется с 1937 года. Несмотря на значительный возраст, в целом его удается поддерживать в хорошем состоянии. В то же время, преподаватели и директор, Юлия Мазур, посетовали: если уходить от схемы работы в две смены, то в городе нужна новая школа.