В Омской области из числа пенсионеров продолжают работать только 20%
Численность омичей, ушедших на заслеженный отдых составляет почти 600 000 человек.
Численность омичей, ушедших на заслеженный отдых составляет почти 600 000 человек.
Омскстат опубликовал данные о пенсионном обеспечении омичей. По данным на 1 июля 2018 года их в Омской области насчитывается 597 600 человек. Из этого числа работу на пенсии продолжили только 19,2%, а именно 114 700 омичей.
Напомним, согласно действующему законодательству, пенсионный возраст для женщин наступает с 55 лет, а для мужчин — с 60 лет. Новая пенсионная реформа, которая сейчас проходит рассмотрение в Госдуме РФ предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Большинство пенсионеров получают пенсию по старости, таких в регионе 84,6%. Средний уровень пенсии омские статистики насчитали в сумму 12 584 рубля. За год он вырос на 3,3%, с 12 178 рублей. Количество пенсионеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти на 6 000 человек.