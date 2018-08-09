В Омской области из числа пенсионеров продолжают работать только 20%

Источник: Om1.ru

Омскстат опубликовал данные о пенсионном обеспечении омичей. По данным на 1 июля 2018 года их в Омской области насчитывается 597 600 человек. Из этого числа работу на пенсии продолжили только 19,2%, а именно 114 700 омичей.

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Напомним, согласно действующему законодательству, пенсионный возраст для женщин наступает с 55 лет, а для мужчин — с 60 лет. Новая пенсионная реформа, которая сейчас проходит рассмотрение в Госдуме РФ предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.