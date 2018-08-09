Красноярцев зовут на юбилейный фестиваль еды «Рестодэй»
Ресторанный день пройдет уже в двадцатый раз.
Ресторанный день пройдет уже в двадцатый раз.
В эти выходные, 11 и 12 августа, на Каменке пройдет 20-й юбилейный «Рестодэй».
Что такое «Рестодэй»? Это уличный фест под открытым небом, в котором участвуют как непрофессиональные кулинары и кондитеры, так и зарекомендовавшие себя заведения.
«Кто мечтал открыть ресторанчик на один день, действующие кофейни, стейкошные, бистро и
В этот раз «Рестодэй» порадует гостей блюдами от 40 ресторанчиков. Однако еда — неединственное, чем можно развлечься на Каменке в эти дни. Для гостей будут выступать музыканты — DJ Tiger Blood, проект #FOLLOWME. Для любителей украшений и предметов интерьера откроются магазины с оригинальными авторскими сувенирами.
Начало мероприятия в 14:00 на Каменке (ул. Павлова, 21).