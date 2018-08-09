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05:32 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев зовут на юбилейный фестиваль еды «Рестодэй»

Ресторанный день пройдет уже в двадцатый раз.

В эти выходные, 11 и 12 августа, на Каменке пройдет 20-й юбилейный «Рестодэй».

Что такое «Рестодэй»? Это уличный фест под открытым небом, в котором участвуют как непрофессиональные кулинары и кондитеры, так и зарекомендовавшие себя заведения.

«Кто мечтал открыть ресторанчик на один день, действующие кофейни, стейкошные, бистро и холдинги-гиганты, которые устраивают в формате ярмарки аукцион невиданной щедрости. Среди блюд есть как гастрономические шедевры, так и знакомые каждому», — заявляют о себе организаторы.

В этот раз «Рестодэй» порадует гостей блюдами от 40 ресторанчиков. Однако еда — неединственное, чем можно развлечься на Каменке в эти дни. Для гостей будут выступать музыканты — DJ Tiger Blood, проект #FOLLOWME. Для любителей украшений и предметов интерьера откроются магазины с оригинальными авторскими сувенирами.

Начало мероприятия в 14:00 на Каменке (ул. Павлова, 21).

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