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05:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Лидером по заболеваемости энтеровирусом в крае стал Хабаровск

Чаще всего на приеме у врача оказываются дети.

Источник: AP 2018

В Хабаровском крае растет число заразившихся энтеровирусом. С 28 мая инфекцию подхватили уже 803 человека, при этом большинство из них — жители дальневосточной столицы. О сезонном подъеме заболеваемости в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней института повышения квалификации специалистов здравоохранения Елена Медведева.

Как отметила инфекционист, 675 человек из общего числа заболевших — хабаровчане. В Хабаровском районе помощь врачей понадобилась 49 пациентам, а в Комсомольске-на-Амуре — 46. Серозный вирусный менингит выявили у 99 заболевших, практически все они госпитализированы. В целом же в больницах оказались 227 человек.

Среди тех, кто подхватил энтеровирус, «лидерство» остается за юными жителями региона: на их долю приходится 783 случая заболевания. В этой группе пациентов 45% — дети в возрасте до трех лет, еще 45% — воспитанники детсадов, а оставшиеся — школьники.

«Чем ребенок старше, тем он более приспособлен: он уже болел какими-то вариантами этих энтеровирусов (их очень много), поэтому в группе риска — маленькие дети», — подчеркнула Елена Медведева.

Гостья программы напомнила, что энтеровирус передается через немытые фрукты и овощи, некипяченую воду. Заражение грозит и любителям купаться в стоячих водоемах.

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Лидером по заболеваемости энтеровирусом в крае стал Хабаровск
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