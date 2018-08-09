Лидером по заболеваемости энтеровирусом в крае стал Хабаровск
Чаще всего на приеме у врача оказываются дети.
Чаще всего на приеме у врача оказываются дети.
В Хабаровском крае растет число заразившихся энтеровирусом. С 28 мая инфекцию подхватили уже 803 человека, при этом большинство из них — жители дальневосточной столицы. О сезонном подъеме заболеваемости в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала
Как отметила инфекционист, 675 человек из общего числа заболевших — хабаровчане. В Хабаровском районе помощь врачей понадобилась 49 пациентам, а в
«Чем ребенок старше, тем он более приспособлен: он уже болел
Гостья программы напомнила, что энтеровирус передается через немытые фрукты и овощи, некипяченую воду. Заражение грозит и любителям купаться в стоячих водоемах.