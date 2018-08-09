В Железногорске пьяный лишенник ездил по улицам на экскаваторе-погрузчике
Теперь он может сесть в тюрьму на 2 года.
Теперь он может сесть в тюрьму на 2 года.
На 41-летнего жителя Железногорска завели уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в
«Освидетельствование выявило 0,51 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В июле прошлого года мужчина за аналогичное нарушение решением суда был лишен прав на полтора года. Но, несмотря на действующее наказание, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии», — рассказали в краевой полиции.
Теперь 41-летнему водителю грозит более суровое наказание — до двух лет тюрьмы.