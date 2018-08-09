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05:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Железногорске пьяный лишенник ездил по улицам на экскаваторе-погрузчике

Теперь он может сесть в тюрьму на 2 года.

На 41-летнего жителя Железногорска завели уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инспекторы ГИБДД остановили на улице экскаватор-погрузчик, который неуверенно ехал по дороге. Во время проверки документов у водителя сотрудники почувствовали запах алкоголя.

«Освидетельствование выявило 0,51 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В июле прошлого года мужчина за аналогичное нарушение решением суда был лишен прав на полтора года. Но, несмотря на действующее наказание, он снова сел за руль в нетрезвом состоянии», — рассказали в краевой полиции.

Экскаватор-погрузчик был изъят и передан законному владельцу, у которого мужчина взял технику в аренду.

Теперь 41-летнему водителю грозит более суровое наказание — до двух лет тюрьмы.

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