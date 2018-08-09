В Красноярске нашли два чадящих автобуса. Проверили только 12
Среди них маршруты № 26, 36, 11, 32 и 49.
Среди них маршруты № 26, 36, 11, 32 и 49.
За первую неделю августа в Красноярске выявили две маршрутки, которые загрязняют воздух. О результатах контрольных мероприятий отчитались в министерстве экологии и рационального природопользования края.
Специалисты ведомства проверили Железнодорожном и Центральном районах краевого центра. Специалисты проверили 12 автобусов. Среди них маршруты № 26, 36, 11, 32 и 49. Всего выявили две маршрутки, у которых в отработанных газах больше всего загрязняющих веществ. Замеры проводили с помощью газоанализатора и дымомера.
Для обслуживания Зимней универсиады-2019 Красноярск закупит 96 экологичных автобусов. После игр они останутся на городских маршрутах. 78 из них — ПАЗики на 50 и 57 человек.
Инспекция минэкологии края работает круглосуточно, вы можете сообщать о любых нарушениях природоохранного законодательства по телефону горячей линии: 8 (391) 21−21−706.