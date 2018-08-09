День физкультурника отметят в Иркутске 11 и 12 августа

Его открытие запланировано на 11:30 на острове Юность. Здесь состоятся соревнования по большому теннису, пляжному волейболу и футболу, бадминтону. На площадке воркаута все желающие могут сдать нормы ГТО, а на «Ракушке» пройдут состязания по командному кроссфиту. У памятника Александру III соберутся любители шахмат. Их ждут викторина, сеанс одновременной игры и др. Для победителей соревнований, а также активных зрителей подготовлены подарки, сообщает пресс-служба администрации города.