Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Сыновья Марии Кожевниковой перевоплотились в героев мультфильма
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Где на самом деле крестили Иисуса ХристаОб этом до сих пор спорят ученые, политики и верующие. Одни утверждают, что это событие произошло на западном берегу Иордана, другие - на восточном
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Известная актриса Глафира Тарханова серьезно заболела - СМИ
"Рак": актер Щербаков вспомнил о слезах из-за жены
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
07:32 (мск), источник: НИА Иркутск

День физкультурника отметят в Иркутске 11 и 12 августа

Иркутск, НИА-Байкал — День физкультурника продет в Иркутске 11 и 12 августа.

Его открытие запланировано на 11:30 на острове Юность. Здесь состоятся соревнования по большому теннису, пляжному волейболу и футболу, бадминтону. На площадке воркаута все желающие могут сдать нормы ГТО, а на «Ракушке» пройдут состязания по командному кроссфиту. У памятника Александру III соберутся любители шахмат. Их ждут викторина, сеанс одновременной игры и др. Для победителей соревнований, а также активных зрителей подготовлены подарки, сообщает пресс-служба администрации города.

Также 11 августа в 10:00 в спорт-парке «Поляна» стартует 4-й этап открытого кубка Иркутска по парковому волейболу. 12 августа в 15:00 на пляже Якоби состоится турнир «Пляжная бойня».

Все новости региона
США введут санкции против России в два этапа
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
Власти планируют расширить применение электронной визы
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь