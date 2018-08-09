У Хабаровска продолжается падение уровня Амура

Сегодня в Хабаровск прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Вместе с губернатором края Вячеславом Шпортом он провел оперативное совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.



Было отмечено, что гребень паводка сместился от Хабаровска и сейчас находится в районе села Елабуга. Уровень воды у краевой столицы постепенно снижается и сейчас составляет 478 см.



Остаются подтопленными более 200 дачных участков на островах в городской черте. Пока заявлений об ущербе от граждан не поступало. По оценкам специалистов, вода ни с рек Сунгари и Уссури, ни с гидроэлектростанций не окажет негативного влияния на развитие ситуации.



Тем не менее, силы и средства региональных властей и МЧС по-прежнему находятся в полной готовности. Ведется патрулирование подтопленных территорий и информирование населения.

— В целом к прохождению паводка мы подготовились хорошо и дополнительных сил и средств не требуется. Гидрометцентр предоставлял точные прогнозы уровня воды, что позволило работать на упреждение. Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре, — сказал губернатор Вячеслав Шпорт.