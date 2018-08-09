В Красноярском поезде каждый сможет проверить свою радиацию и полетать в авиасимуляторе
Поезд инноваций открыт для посещения с 10:00 до 18:00 с 9 по 11 августа.
Поезд инноваций открыт для посещения с 10:00 до 18:00 с 9 по 11 августа.
Красноярцев приглашают посетить «поезд инноваций». В передвижном выставочном комплексе ОАО «РЖД» каждый не только сможет попробовать себя машинистом состава и лётчиком, но и измерить уровень радиации в организме.
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Поезд инноваций открыт для посещения с 10:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость билета — 70 рублей. Для инвалидов I и II группы, пенсионеров, детей дошкольного возраста, школьников, студентов и слушателей учебных заведений посещение бесплатное.
Выставка будет работать в Красноярске с 9 по 11 августа (включительно). Поезд уже побывал в Хакасии, Ужуре, Ачинске, посёлках Кошурниково и Саянский Красноярского края.