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05:52 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском поезде каждый сможет проверить свою радиацию и полетать в авиасимуляторе

Поезд инноваций открыт для посещения с 10:00 до 18:00 с 9 по 11 августа.

Источник: Агентство «Москва»

Красноярцев приглашают посетить «поезд инноваций». В передвижном выставочном комплексе ОАО «РЖД» каждый не только сможет попробовать себя машинистом состава и лётчиком, но и измерить уровень радиации в организме.

Девять выставочно-передвижных вагонов будут работать на перроне железнодорожного вокзала Красноярска. Экскурсоводы расскажут об экспозициях современных технологий на железных дорогах России. Кроме того посетители увидят новейшие достижения в области нано-технологий, смогут проверить себя на радиацию, побывать машинистом или летчиком на обучающих тренажерах: «Локомотив 2ЭС5К», авиасимулятор.

Поезд инноваций открыт для посещения с 10:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость билета — 70 рублей. Для инвалидов I и II группы, пенсионеров, детей дошкольного возраста, школьников, студентов и слушателей учебных заведений посещение бесплатное.

Выставка будет работать в Красноярске с 9 по 11 августа (включительно). Поезд уже побывал в Хакасии, Ужуре, Ачинске, посёлках Кошурниково и Саянский Красноярского края.

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