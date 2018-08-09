Более 14% питьевой воды края не соответствуют требованиям безопасности
Краевая служба Роспотребнадзора рассказала о результатах проверки питьевой воды в крае за первое полугодие.
Краевая служба Роспотребнадзора рассказала о результатах проверки питьевой воды в крае за первое полугодие.
Как оказалось, доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила в крае 13,1% по
Чаще всего пробы воды не соответствовали гигиеническим требованиям по
В Ачинском, Березовском, Боготольском, Назаровском, Ужурском, Шарыповском и Эвенкийском районах питьевая вода имеет высокие показатели жесткости.
В Эвенкийском, Сухобузимском, Ужурском районах, а также в городах Заозерный и Сосновоборск регистрировалось несоответствие качества воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям.
По результатам проверки, Роспотребнадзором края было вынесено 52 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 1 066 000 рублей.