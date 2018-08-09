Более 14% питьевой воды края не соответствуют требованиям безопасности

Источник: НИА Красноярск

Как оказалось, доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила в крае 13,1% по санитарно-химическим показателям и 1,7% по микробиологическим показателям безопасности, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Чаще всего пробы воды не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям из распределительной сети Тюхтетского, Назаровского, Большеулуйского, Абанского, Ачинского, Шарыповского, Козульского, Пировского, Емельяновского, Енисейского, Ужурского, Тасеевского районов.

В Ачинском, Березовском, Боготольском, Назаровском, Ужурском, Шарыповском и Эвенкийском районах питьевая вода имеет высокие показатели жесткости.

В Эвенкийском, Сухобузимском, Ужурском районах, а также в городах Заозерный и Сосновоборск регистрировалось несоответствие качества воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям.