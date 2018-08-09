Красноярцы берут благоустройство дворов в свои руки
Они сажают цветы на пустырях, чистят парки от мусора и мастерят детские площадки. В Красноярске зарождается новое движение.
Они сажают цветы на пустырях, чистят парки от мусора и мастерят детские площадки. В Красноярске зарождается новое движение.
Этот двор на улице Ключевской в Свердловском районе относят к образцовым. Вера Алексеевна сейчас председатель совета панельной многоэтажки. 15 лет назад взяла благоустройство в свои руки. «Начала около своего подъезда. Потом, глядя на меня, все подъезды организовались и стали тоже наводить красоту. Я считаю, что наш двор самый красивый», — говорит председатель совета дома Вера Цесарская.
В каждом подъезде теперь по
Сейчас подобные сообщества в краевом центре объединяет проект «Красноярск неравнодушный». Его поддерживают городские и краевые власти. Одна из встреч с активистами прошла в июле. На ней врио губернатора Александр Усс пообещал приехать к участникам на их территорию. И сегодня детворе вручил футбольный мяч, взрослым — сертификат на саженцы.
Поддержка неравнодушных сделает краевой центр лучше, а главное, что в это движение начнёт вливаться всё больше красноярцев.
Роман РЫКОВ