Красноярцы берут благоустройство дворов в свои руки

Этот двор на улице Ключевской в Свердловском районе относят к образцовым. Вера Алексеевна сейчас председатель совета панельной многоэтажки. 15 лет назад взяла благоустройство в свои руки. «Начала около своего подъезда. Потом, глядя на меня, все подъезды организовались и стали тоже наводить красоту. Я считаю, что наш двор самый красивый», — говорит председатель совета дома Вера Цесарская.



В каждом подъезде теперь по три-четыре активиста. Благодаря их стараниям здесь повсюду скульптуры и разные цветы. Особая гордость — это розы, растущие несмотря на суровый климат и теневую сторону. В уютном и благоустроенном дворе действительно хочется проводить время. Качаться на качелях, общаться с соседями на лавочке, да и просто наслаждаться жизнью.



Сейчас подобные сообщества в краевом центре объединяет проект «Красноярск неравнодушный». Его поддерживают городские и краевые власти. Одна из встреч с активистами прошла в июле. На ней врио губернатора Александр Усс пообещал приехать к участникам на их территорию. И сегодня детворе вручил футбольный мяч, взрослым — сертификат на саженцы.

