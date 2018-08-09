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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии идет подготовка культурных мероприятий к 100-летию республики

В Башкортостане идет подготовка культурных мероприятий к 100-летию республики.

Министерством культуры разработан план республиканских, всероссийских и международных мероприятий в области культуры и искусства, проводимых в Республике Башкортостан в 2019 году. Документ в настоящее время проходит согласования в Правительстве РБ.

Среди предстоящих в 2019 году крупных событий — Международный фестиваль балетного искусства имени Р. Нуреева, концерт сводного Детского хора Республики Башкортостан, Международная Уральская триеннале печатной станковой графики URAL PRINT TRIENNAL-2019, Республиканский телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Баик».

Также планом предусмотрены мероприятия по увековечению памяти и чествованию лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед республикой, мероприятия в области укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов, мероприятия, посвященные знаковым событиям истории Башкортостана, участие в народных праздниках, проводимых в регионах России и в зарубежных странах.

Согласно плану к 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима будут организованы Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая Карима и Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе».

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