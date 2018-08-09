В Башкирии под открытым небом пройдет Всемирный V Фестиваль уличного кино

«Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, — комментирует основатель проекта Александр Щеряков. — Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана и в Сибае. Приглашаем всех на праздник кино!».