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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии под открытым небом пройдет Всемирный V Фестиваль уличного кино

В Башкирии под открытым небом пройдет Всемирный V Фестиваль уличного кино. Фестивальная эстафета впервые доберется до Сибая. 10 августа мероприятие стартует в 20.00 в Парке культуры и отдыха.

Источник: Башинформ

Жители Сибая смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков мобильных и других устройств. Вход свободный.

Специальными гостями вечера станут руководитель Mолодежного Центра Союза кинематографистов РБ Гульфия Шарипова и режиссер фильма «Персонаж» Ринат Музафаров. Также на открытии фестиваля местные популярные артисты исполнят песни из самых известных российских фильмов.

«Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, — комментирует основатель проекта Александр Щеряков. — Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до пяти минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана и в Сибае. Приглашаем всех на праздник кино!».

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта — РИА Новости.

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