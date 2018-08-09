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07:18 (мск), источник: АиФ Красноярск

Снова стою допоздна… Из-за ремонта Красноярск превратился в большую пробку

Каждый день город встаёт в 10-балльные пробки.

Источник: РИА "Новости"

В последний месяц лета в краевой столице развернулся масштабный ремонт дорог. Кажется, всё, что дорожники не успели сделать за сезон, решили «добить» в один момент. В итоге перекрыты главные дорожные артерии города. Люди стоят в огромных пробках, и это в летний период, когда многие в отпусках. Что будет осенью, страшно представить.

По второму кругу.

Обострённая ситуация начала чувствоваться на дорогах города с началом ремонта Коммунального моста. Перекрывать переправу не стали. Участки, где заделывают ямы, ограждают конусами. Ремонт проезжей части начался 1 августа. Именно с этого дня на правом берегу и на самом мосту ежедневно растягивается гигантская пробка.

«Мы теряем по часу утром и вечером, стоя в 10-балльной пробке». «Вроде, хорошее дело делают — и дороги чинят, и бордюры меняют, но не везде же и сразу!» «Мало того, что стоим на одном месте по полчаса, так ещё и выхлопами дышим», — жалуются красноярцы в соцсетях.

«Ещё в 2014 году жители Казани предупреждали: у вас всё впереди, вы увидите город, как после бомбёжки: пробки километровые, перекрытие дорог, необдуманные решения коммунальщиков. Никакой гордости не почувствуете, что Красноярск будет столицей Универсиады», — комментирует инструктор по вождению красноярской автошколы Евгений Казаков.

Кстати, работы на Коммунальном мосту ведутся на одном и том же участке второй раз. В прошлом году строительная компания ремонтировала этот же участок моста над Абаканской протокой. Позднее у чиновников появились претензии к работе. Контракт был расторгнут. Подрядчику не заплатили, но кроме этого никак не наказали. Сегодня он выполняет другие заказы. А мост заново ремонтирует за 23 млн рублей другая компания.

Час пик весь день.

Не менее тяжёлая ситуация сложилась в центре города. Перекрыт проезд вдоль площади Революции, участки улиц Ленина, Горького, Красной Армии, проспекта Мира и другие. По традиции, заторы происходят утром и по окончании рабочего дня, в Центральном районе их можно наблюдать даже в вечернее время. Недавно возле улицы Сурикова машины 40 минут стояли в пробке в 23.00!

«Днём по центру не езжу и никому не советую. Смысл ехать через Коммунальный мост с Предмостной площади, зная, что на мосту и на Ленина ремонт? Приходится делать крюк, ехать через 4-й мост, а это лишние 5−6 км», — делятся водители.

С трудом движется транспорт не только в Центральном районе, но и в Советском. В микрорайоне Северном на улицах 9 Мая и Караульной, а также на Северном шоссе, автомобили не могут сдвинуться с места, так как свободного объезда нет. Проблемы есть также на улицах Шахтёров, Взлётной. Особенно возмущены жители перекрытием участка улицы Партизана Железняка. Там ограничили движение из-за строительства надземного пешеходного перехода в районе ледовой арены.

Четыре месяца без Копылова.

В ловушке оказались и жители Октябрьского района. Мало того, что люди почти год ждали открытия улицы Киренского, с 3 августа перекрыли главную магистраль города — улицу Копылова.

«Движение полностью перекрыли до конца ноября. Будут перестроены сети ливневой канализации, вынесены сети коммуникаций связи, построено новое освещение, заменено дорожное покрытие», — сообщил начальник отдела строительства искусственных сооружений КрУДор Владимир Пиго.

Водителям надо ехать в объезд через улицы Ладо Кецховели, Новосибирскую, Киренского и далее либо по улице Годенко, либо по улице Киренского в сторону Студгородка. Часть Новосибирской переведена в одностороннее движение, так же, как и часть Киренского.

Перекрытие Копылова спровоцировало заторы в первый же день. В субботу, когда транспорта на дорогах меньше, чем в будние дни, образовалась километровая пробка. Горожанам советуют набраться терпения и планировать свой маршрут на работу и учёбу заранее, ведь, как пояснил корреспонденту «АиФ» начальник отдела мониторинга Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Игорь Воевалко, «других альтернативных путей объезда нет».

Большую часть дорожных работ власти пообещали закончить к Дню города — 25 августа. Но, судя по опыту предыдущих лет, не исключено, что сроки ремонта затянутся и в огромных пробках придётся стоять до самого начала Универсиады. А там снова всё перекроют.

Сколько продлится ремонт дорог?

— Ул. Ленина — от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата — до 17 августа.

— Ул. Копылова на участке от ул. Ладо Кецховели до ул. Волочаевская — до 30 ноября.

— Ул. Сопочная на пересечении с ул. Волочаевская — до 15 ноября.

— Правоповоротный шлюз на пересечении ул. Шахтёров и ул. 9 Мая — до 25 августа.

— Несколько участков ул. Горького — до 15 августа.

— Участок улицы Партизана Железняка — до 28 августа.

— Проезд вдоль площади Революции — до 30 августа.

— Площадь Мира со стороны Триумфальной арки 375-летия Красноярска — до 25 августа.

— Участки по нечётной стороне ул. Вавилова от ул. Шёлковая до дома ул. Вавилова, 43 — до 20 августа.

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