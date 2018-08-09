Суд над тремя казахстанками начался в США
В США состоялось первое слушание по делу гражданок Казахстана, обвиняемых в мошенничестве, связанном с продажей раритетных автомобилей.
В США состоялось первое слушание по делу гражданок Казахстана, обвиняемых в мошенничестве, связанном с продажей раритетных автомобилей.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Tengrinews.kz.
«8 августа 2018 года состоялось первое судебное слушание, в рамках которого до лиц, проходящих по делу, было доведено обвинение. Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств», — сообщили в МИД РК.
Следующее слушание назначено на октябрь 2018 года. В министерстве отметили, что Генеральное консульство Казахстана в
Напомним, казахстанок задержали сотрудники ФБР. Ранее сообщалось, что в США более 20 человек обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа
По данным министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова, речь идет о трех гражданках Казахстана. В частности, по этому делу проходят Азиза Джавадзаде (Джалолова) 1994 года рождения, Диора Аширова 1991 года рождения и Елена Кудайбергенова 1970 года рождения. МВД РК подтвердило их гражданство.
Казахстанки арестованы в Нью-Йорке: МИД сообщил подробности По версии следствия, фигуранты дела размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими был создан ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов. Подозреваемым может грозить до 30 лет тюрьмы.