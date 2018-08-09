Штрафы за нарушение антитабачных законов составили за полгода 70 млн рублей
Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в четверг, 9 августа.
Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в четверг, 9 августа.
«Привлечено 5177 правонарушителей. В их числе 1514 граждан, 1561 работник
Отмечается, что всего, с 2013 года было привлечено к ответственности более 70 тыс. правонарушителей.
30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дополнительную маркировку табачных изделий. Предполагается, что это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность происхождения.