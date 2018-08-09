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08:31 (мск), источник: Известия

Штрафы за нарушение антитабачных законов составили за полгода 70 млн рублей

Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей. Об этом сообщил Роспотребнадзор в четверг, 9 августа.

Источник: Reuters

«Привлечено 5177 правонарушителей. В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», — говорится в отчете ведомства за первое полугоде 2018 года.

Отмечается, что всего, с 2013 года было привлечено к ответственности более 70 тыс. правонарушителей.

30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную дополнительную маркировку табачных изделий. Предполагается, что это позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность происхождения.

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