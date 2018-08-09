Из-за непогоды над Уралом разворачивают самолеты: Челябинск закрыт
В аэропорту Кольцово приземлилось несколько самолетов, направлявшихся в Челябинск. Как поясняют в
В аэропорту Кольцово приземлилось несколько самолетов, направлявшихся в Челябинск. Как поясняют в
«В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Челябинска четыре рейса прибыли на запасной аэродром в Кольцово. Это рейсы DP-413, SU-1424 из Москвы, 5N-527 из
Отмечается, что екатеринбургский аэропорт пока работает без ограничений. При этом ранее региональный МЧС сделал предупреждение о возможном серьезном ухудшении погодных условий, вплоть до ураганного ветра.