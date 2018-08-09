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07:35 (мск), источник: ЕАН

Из-за непогоды над Уралом разворачивают самолеты: Челябинск закрыт

В аэропорту Кольцово приземлилось несколько самолетов, направлявшихся в Челябинск. Как поясняют в пресс-службах авиакомпаний, изменение расписания связано с непогодой над Уралом.

«В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Челябинска четыре рейса прибыли на запасной аэродром в Кольцово. Это рейсы DP-413, SU-1424 из Москвы, 5N-527 из Санкт-Петербурга и YC-9311 из Антальи», — сообщили ЕАН в пресс-службе Кольцово.

Отмечается, что екатеринбургский аэропорт пока работает без ограничений. При этом ранее региональный МЧС сделал предупреждение о возможном серьезном ухудшении погодных условий, вплоть до ураганного ветра.

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