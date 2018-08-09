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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В обладминистрации обсудили вопросы развития культуры и туризма в Кузбассе

В совещании приняли участие Ольга Голодец и Сергей Цивилев.

В областной администрации прошло совещание, посвященное вопросам культуры и туризма в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, одним из главных вопросов стала реализация проекта Сибирского кластера искусств. Проект подразумевает создание единого комплекса самых разнообразных услуг в сфере культуры и искусства на территории Кемерова и Новокузнецка. Как отметил врио губернатора Сергей Цивилев, подобный кластер позволит сделать искусство ближе к людям, доступнее.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в Сибирский кластер искусств войдет представительства Мариинского театра, Русского музея. В Кузбассе появится образовательный центр, где будут работать хореографическое, художественное и музыкальное училища.

Как сообщает ИА «ТАСС», в областном центре для создания кластера искусств планируется продлить набережную реки Томь. Над разработкой концепции работает известный скульптор Даши Намдаков. Новая набережная займет территорию между двумя мостами, на ней будут располагаться здания и сооружения кластера искусств.

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