В обладминистрации обсудили вопросы развития культуры и туризма в Кузбассе

В областной администрации прошло совещание, посвященное вопросам культуры и туризма в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, одним из главных вопросов стала реализация проекта Сибирского кластера искусств. Проект подразумевает создание единого комплекса самых разнообразных услуг в сфере культуры и искусства на территории Кемерова и Новокузнецка. Как отметил врио губернатора Сергей Цивилев, подобный кластер позволит сделать искусство ближе к людям, доступнее.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что в Сибирский кластер искусств войдет представительства Мариинского театра, Русского музея. В Кузбассе появится образовательный центр, где будут работать хореографическое, художественное и музыкальное училища.