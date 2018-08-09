В обладминистрации обсудили вопросы развития культуры и туризма в Кузбассе
В совещании приняли участие Ольга Голодец и Сергей Цивилев.
В совещании приняли участие Ольга Голодец и Сергей Цивилев.
В областной администрации прошло совещание, посвященное вопросам культуры и туризма в регионе.
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Как сообщает ИА «ТАСС», в областном центре для создания кластера искусств планируется продлить набережную реки Томь. Над разработкой концепции работает известный скульптор Даши Намдаков. Новая набережная займет территорию между двумя мостами, на ней будут располагаться здания и сооружения кластера искусств.