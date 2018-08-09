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09:17 (мск), источник: Кубань 24

Синоптики прогнозируют осадки по всей территории Кубани

Больше всего стихия ударит по Черноморскому побережью. В Анапе, Туапсе, Новороссийске и Сочи действует экстренное предупреждение.

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Источник: Кубань 24

Над морем, на участке от Веселого на Магри, велика вероятность образования смерчей. Кроме того, из-за ливней уровень воды в реках может достичь критической отметки, а в горах вероятен сход селей. Дополнит картину непогоды штормовой ветер.

«В южной половине края высока вероятность выпадения града, причем осадки ожидаются в большинстве районов края. В связи с выходом антициклона на территорию края в северных районах, на Черноморском побережье и на участке от Анапы до Туапсе ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с в порывах, а в районе Новороссийска от 23−28 м/с. Такая погода сохранится до 10 августа», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Водителям большегрузов стоит отложить поезду в Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Над проливом тоже бушует ветер. Спасатели просят кубанцев и гостей региона быть особенно осторожными. В бурю лучше оставаться в здании, если все-таки пришлось отправиться на улицу — обходить стороной рекламные щиты и деревья.

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