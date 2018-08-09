Синоптики прогнозируют осадки по всей территории Кубани

Источник: Кубань 24

Над морем, на участке от Веселого на Магри, велика вероятность образования смерчей. Кроме того, из-за ливней уровень воды в реках может достичь критической отметки, а в горах вероятен сход селей. Дополнит картину непогоды штормовой ветер.

«В южной половине края высока вероятность выпадения града, причем осадки ожидаются в большинстве районов края. В связи с выходом антициклона на территорию края в северных районах, на Черноморском побережье и на участке от Анапы до Туапсе ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с в порывах, а в районе Новороссийска от 23−28 м/с. Такая погода сохранится до 10 августа», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.