Синоптики прогнозируют осадки по всей территории Кубани
Больше всего стихия ударит по Черноморскому побережью. В Анапе, Туапсе, Новороссийске и Сочи действует экстренное предупреждение.
Больше всего стихия ударит по Черноморскому побережью. В Анапе, Туапсе, Новороссийске и Сочи действует экстренное предупреждение.
Над морем, на участке от Веселого на Магри, велика вероятность образования смерчей. Кроме того,
«В южной половине края высока вероятность выпадения града, причем осадки ожидаются в большинстве районов края. В связи с выходом антициклона на территорию края в северных районах, на Черноморском побережье и на участке от Анапы до Туапсе ожидается усиление
Водителям большегрузов стоит отложить поезду в Крым. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Над проливом тоже бушует ветер. Спасатели просят кубанцев и гостей региона быть особенно осторожными. В бурю лучше оставаться в здании, если