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08:20 (мск), источник: Informburo.kz

Жители трёх областей Казахстана смогут наблюдать солнечное затмение 11 августа

Уже через сутки после затмения начнётся максимум августовского звездопада Персеиды.

Источник: Informburo.kz

Последнее в 2018 году солнечное затмение будет видно лишь на малой части территории Казахстана: в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, сообщил профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

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«В Петропавловске и Павлодаре затмение будет хорошо заметным, в Кокшетау едва видимым, а в Астане, а также южнее и западнее столицы — вообще не наблюдаемым. Даже жители юго-западной части СКО останутся без затмения», — пояснил учёный.

Нигде на планете 11 августа полное затмение солнца не наступит, всюду оно будет частичным. Самые большие фазы ожидаются в Арктике и на островах архипелага Северная Земля. На северо-востоке Евразии оно также будет доступно для наблюдения, отметил Андрей Солодовник.

«В Петропавловске на небе солнце расположится высоко, и видеть затмение можно будет и в городе, и за его пределами. Затмение начнётся в 15:31. Максимальная фаза его наступит в 16:14. Закончится явление в 16:54», — сообщил астроном.

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Для всех любителей астрономии вблизи обсерватории СКГУ организуют наблюдение затмения.

Уже через сутки после затмения начнётся максимум августовского звездопада Персеиды.

«Уже во время лунного затмения 28 июля 2018 года пролетали отдельные яркие метеоры Персеид. В августе наступит пик их активности, а максимум потока придётся на 2 часа ночи с 12 на 13 августа. И этот максимум активности продлится до восхода Солнца. Радиант потока (место вылета метеоров) расположен в верхней части созвездия Персея. Оно расположится с начала ночи и до полуночи на северо-востоке. Отсюда и будут разлетаться во всех направлениях метеоры. Их ожидаемое часовое число метеоров составляет свыше 100», — прокомментировал ученый.

Условия наблюдения метеоров будут близки к идеальным: экстремально молодая Луна абсолютно не будет мешать наблюдателям своим светом, отметил Андрей Солодовник.

«Напоминаем, что при наблюдении солнечного затмения глаза должны быть обязательно защищены плотным оптическим фильтром — солнцезащитные очки не годятся. А при наблюдении метеоров желательно выбрать место, защищённое от огней большого города. Идеально наблюдать их за городом», — посоветовал Андрей Солодовник.

В Казахстане солнечные затмения не наблюдали с 15 марта 2015 года.

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