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10:14 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды в Молдове: зной вновь испытает на прочность жителей страны

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Несмотря на чаяния граждан, природа продолжает испытывать их зноем. Не станет исключением в этом плане и четверг, 9 августа.

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Источник: Sputnik.md

Если утром будет относительно комфортная погода, то к полудню столбики термометров упрямо поползут к отметке в плюс 29−30 градусов по Цельсию. На солнце будет и того жарче — ожидается до плюс 33-х градусов.

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Скорость ветра будет минимальной — лишь 9 км/ч, из-за чего зной покажется еще более утомляющим. Осадков, по прогнозам метеорологов, не предвидится. Небо будет ясным без особой облачности.

Такая же метеорологическая картина ждет жителей и гостей республики в последние дни уходящей недели. В пятницу, 10 августа, в дневные часы возрастет на 1−2 градуса, а в воскресенье будет настоящее пекло — синоптики прогнозируют до плюс 33-х в тени.

Праздники и народные приметы

Сегодня православная церковь отмечает День памяти Святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Великомученик Пантелеимон почитается как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное при Крещении, — Пантелеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей.

Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души.

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