Прогноз погоды в Молдове: зной вновь испытает на прочность жителей страны

Источник: Sputnik.md

Если утром будет относительно комфортная погода, то к полудню столбики термометров упрямо поползут к отметке в плюс 29−30 градусов по Цельсию. На солнце будет и того жарче — ожидается до плюс 33-х градусов.

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Скорость ветра будет минимальной — лишь 9 км/ч, из-за чего зной покажется еще более утомляющим. Осадков, по прогнозам метеорологов, не предвидится. Небо будет ясным без особой облачности.

Такая же метеорологическая картина ждет жителей и гостей республики в последние дни уходящей недели. В пятницу, 10 августа, в дневные часы возрастет на 1−2 градуса, а в воскресенье будет настоящее пекло — синоптики прогнозируют до плюс 33-х в тени.

Праздники и народные приметы

Сегодня православная церковь отмечает День памяти Святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Великомученик Пантелеимон почитается как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное при Крещении, — Пантелеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей.