Почти 20% челябинцев живут без ноутбуков и смартфонов

Ученые из РАНХиГС провели опрос и выяснили, какими электронными устройствами пользуются челябинцы. Участниками исследования стали 700 жителей областного центра. Из списка техники, предложенного социологами, респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа. Вполне ожидаемо, что самым популярным устройством оказался смартфон. Им пользуются 63,3% опрошенных — как правило, это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, а также горожане среднего возраста — от 31 до 50 лет. На втором месте по упоминемости — ноутбук. Этот вид техники отметили 43,7% респондентов — молодежь и люди среднего возраста. Чуть меньше (42,3%) челябинцев используют стационарный компьютер. Эта группа горожан имеет практически те же социально-демографические характеристики, что и приверженцы смартфонов и ноутбуков. Практически каждый четвертый опрошенный (24,7%) пользуется планшетным компьютером. Что удивительно, целых 17,7% горожан вообще не пользуются электронными устройствами. Приблизительный портрет такого человека: пенсионер с начальным или неоконченным средним образованием, а также низким уровнем материальной обеспеченности. Кстати, ученые обратили внимание на результаты исследования, полученные в разных районах города. Так, о использовании смартфонов чаще всего говорят жители Советского района, ноутбуков — Центрального района. Планшетный компьютер предпочитают респонденты из Металлургического района, а стационарный — из Ленинского. «Электронные аскеты», как правило, встречаются в Калининском и Тракторозаводском районах.