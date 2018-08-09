Почти 20% челябинцев живут без ноутбуков и смартфонов
ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа, ФедералПресс. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС.
Ученые из РАНХиГС провели опрос и выяснили, какими электронными устройствами пользуются челябинцы. Участниками исследования стали 700 жителей областного центра. Из списка техники, предложенного социологами, респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа. Вполне ожидаемо, что самым популярным устройством оказался смартфон. Им пользуются 63,3% опрошенных — как правило, это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, а также горожане среднего возраста — от 31 до 50 лет. На втором месте по упоминемости — ноутбук. Этот вид техники отметили 43,7% респондентов — молодежь и люди среднего возраста. Чуть меньше (42,3%) челябинцев используют стационарный компьютер. Эта группа горожан имеет практически те же