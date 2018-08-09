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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем пройдет третий фестиваль «История ритма»

Праздник музыки, археологии и творчества продлится три дня.

С 17 по 19 августа в Костенках пройдет III эко-туристический фестиваль «История ритма», посвященный всемирной истории музыки, танца и концептуального творчества. Трехдневный праздник приурочен к Дню археолога.

За 3 дня и 2 ночи гостям фестиваля предлагают на территории уникального археологического комплекса посмотреть на звездопад в небе и поделки на ярмарке народных мастеров, послушать музыку и насладиться искусством, самосовершенствоваться духовно и физически, овладеть необычными ремеслами.

В этом году на фестивале будет работать три сцены — две основные и одна дополнительная, о своем участии заявили более 60 музыкантов.

— Там где 500 веков назад древние в первый раз услышали ритм Земли в ударах бубна, а шаманы пустились в свой первый танец, мы снова соберемся вместе, чтобы вспомнить, кто мы и откуда. Сквозь века и обратно нас проведет единый ритм, который звучал в барабанах древних, и звучит сегодня в самых современных электронных битах. Пока есть музыка и творчество — есть жизнь, и этот ритм никогда не прекратится, — анонсируют праздник организаторы.

В программе форума примут участие музыканты от самых древних до самых современных жанров: Сергей Калугин (создатель легендарной группы «Оргия Праведников»), Tot Samy, Go2sky, Osman Gayatree, Bionic Buddha, Nosense, Da, Old, Ikarushka, Pirat, Antracete, Unosty, Shiru, Martov, Anchorpoint, Madwise, Oksygen, Omon Ra, King’s Pro, Amphibean, Pirat, Тамара Зарицкая, Гуша Катушкин, N.B.O., Корабль-Призрак, Eugenie, Zah4r, Beat Force, каникулы Бонифация, H.M.M., Miw, Vineyard Fam, Bete Noire, Space Lotus, Amanna Dorcha, Ethnodoom, Swaramaya, Happy Shivaom, Green Tea, Soloist, Dj-Za, Siuhin, Dmitry Z, Polyakov, Baodub, Парящие Румынские Бобры, Dj Mike, Aventura Dance Show, Spiritus Vini, Lighting Drummers, The Whiskey, Masta, Okolobeat и другие.

Кроме музыки на фестивале будут выставки произведений первобытного и современного искусства, лекции археологов, творческие мастер-классы и ярмарка народных мастеров, фрик-шоу, танцы, файер-шоу, площадки для йоги и оздоровительных практик, детская площадка.

Селиться можно в палаточный кемпинг и хостел. Добираться на фестиваль — по острогожской трассе до поворота на Лыжную Базу (Костенки) и затем до места. Организаторы советуют брать с собой кроме туристического снаряжения запас еды и воды. Жечь костры без мангалов и специально оборудованных кострищ запрещено. Под запретом на фестивале алкоголь.

Фестиваль стартует 17 августа в 13.00 в СРК «Эволюция» (Костенки).

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