В Прикамье проведут мониторинг качества жизни пожилых людей

Мониторинг будет проведен во всех муниципальных образованиях Прикамья. Могу сказать, что некоторые сервисы мы уже замкнули на наши территориальные управления. Пожилые люди, которые хотят пройти курсы компьютерной грамотности, могут прийти в терруправление по месту жительства и им подскажут, где и когда состоятся занятия. Разработана единая программа проведения курсов, пенсионеров учат, как пользоваться сайтом госуслуги, порталом «Управляем вместе», скайпом и соцсетями. Первые группы, которые по ней проучились, были очень довольны содержательностью программы.

Дмитрий Санников заместитель министра социального развития Пермского края