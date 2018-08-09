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08:39 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье проведут мониторинг качества жизни пожилых людей

Министерство социального развития Пермского края совместно с рабочей группой общественного проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проведёт мониторинг уровня и качества жизни пожилых людей в территориях Прикамья.

Источник: Reuters

Мониторинг включает в себя четыре направления — социально-демографическая ситуация в территории, трудовая занятость людей старшего поколения, досуг и наличие дополнительных социальных сервисов, инфраструктура учреждений, которые предоставляют услуги пожилым людям. Опрос в территориях стартует в августе.

Мониторинг будет проведен во всех муниципальных образованиях Прикамья. Могу сказать, что некоторые сервисы мы уже замкнули на наши территориальные управления. Пожилые люди, которые хотят пройти курсы компьютерной грамотности, могут прийти в терруправление по месту жительства и им подскажут, где и когда состоятся занятия. Разработана единая программа проведения курсов, пенсионеров учат, как пользоваться сайтом госуслуги, порталом «Управляем вместе», скайпом и соцсетями. Первые группы, которые по ней проучились, были очень довольны содержательностью программы.
Дмитрий Санников
заместитель министра социального развития Пермского края

По итогам мониторинга определят территорию Пермского края, на которой будет отрабатываться механизм взаимодействия всех учреждений, которые предоставляют разные услуги пожилым людям — территориальные управления Минсоцразвития, ветеранские и общественные организации, ТОСы, волонтёрские движения, МФЦ, и другие.

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