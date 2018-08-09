Прокуратура требует отремонтировать дороги в пос. Мехзавод и Прибрежный
Виновные в ненадлежащем содержании автомобильных дорог будут наказаны.
Виновные в ненадлежащем содержании автомобильных дорог будут наказаны.
В ходе проведённой прокуратурой Красноглинского района Самары проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что в нарушение закона ряд автомобильных дорог в пос. Мехзавод и Прибрежный имеют повреждения — просадки и выбоины, сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура потребовала, чтобы МП «Благоустройство» привело автомобильные дороги в надлежащее состояние.
Материалы проверки направлены в Госавтоинспекцию Самары для привлечения виновных к административной ответственности.