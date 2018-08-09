Прокуратура требует отремонтировать дороги в пос. Мехзавод и Прибрежный

В ходе проведённой прокуратурой Красноглинского района Самары проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что в нарушение закона ряд автомобильных дорог в пос. Мехзавод и Прибрежный имеют повреждения — просадки и выбоины, сообщает надзорное ведомство.