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09:21 (мск), источник: АиФ Самара

Прокуратура требует отремонтировать дороги в пос. Мехзавод и Прибрежный

Виновные в ненадлежащем содержании автомобильных дорог будут наказаны.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проведённой прокуратурой Красноглинского района Самары проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что в нарушение закона ряд автомобильных дорог в пос. Мехзавод и Прибрежный имеют повреждения — просадки и выбоины, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура потребовала, чтобы МП «Благоустройство» привело автомобильные дороги в надлежащее состояние.

Материалы проверки направлены в Госавтоинспекцию Самары для привлечения виновных к административной ответственности.

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