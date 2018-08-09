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09:18 (мск), источник: Volga News

В Самаре появились специальные ящики для сбора батареек, градусников и ртутных ламп

В Самаре оборудовали 15 адресов оранжевыми ящиками для сбора опасных отходов. Теперь для самарчан решена проблема того, куда сдавать использованные батарейки, ртутные лампы и разбитые градусники.

Этот проект реализуется в рамках сотрудничества департамента городского хозяйства и экологии и организации по переработке опасных отходов с компанией, специализирующейся в данной сфере. Эти пункты находятся в разных частях Самары.

Вот полный список адресов, где теперь есть контейнеры:

— Улица Крупской, 1, ТЦ «Строй дом»;
 — Улица Агибалова, 19, Губернский рынок;
 — Улица Братьев Коростелевых, 3 ТД «Самара Электро»;
 — Улица Партизанская, 17, «Магнит»;
 — Улица Мориса Тореза, 67а, «Жиллидер»;
 — Улица Стара Загора, 141, «Энергия»;
 — Улица Гагарина, 122, ООО «Светосила»;
 — Улица Ново-Вокзальная, 2а, ТЦ «На птичке»;
 — Проспект Ленина, 10, «Техносток»;
 — Переулок Севастопольский, 3, «ТСН»;
 — Поселок Мехзавод, 5-й квартал, 5а, «Торговые ряды Красноглинского района»;
 — Поселок Управленческий, улица Ногина, 10, «Торговые ряды Красноглинского района»;
 — Поселок Управленческий, Банковский переулок, 1;
 — Поселок Красная Глинка, 2-й квартал, 24, «Торговые ряды Красноглинского района»;
 — Поселок Красная Глинка, 3-й квартал, 25.

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