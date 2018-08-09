В Самаре появились специальные ящики для сбора батареек, градусников и ртутных ламп

Этот проект реализуется в рамках сотрудничества департамента городского хозяйства и экологии и организации по переработке опасных отходов с компанией, специализирующейся в данной сфере. Эти пункты находятся в разных частях Самары.
Вот полный список адресов, где теперь есть контейнеры:
— Улица Крупской, 1, ТЦ «Строй дом»;
— Улица Агибалова, 19, Губернский рынок;
— Улица Братьев Коростелевых, 3 ТД «Самара Электро»;
— Улица Партизанская, 17, «Магнит»;
— Улица Мориса Тореза, 67а, «Жиллидер»;
— Улица Стара Загора, 141, «Энергия»;
— Улица Гагарина, 122, ООО «Светосила»;
— Улица Ново-Вокзальная, 2а, ТЦ «На птичке»;
— Проспект Ленина, 10, «Техносток»;
— Переулок Севастопольский, 3, «ТСН»;
— Поселок Мехзавод, 5-й квартал, 5а, «Торговые ряды Красноглинского района»;
— Поселок Управленческий, улица Ногина, 10, «Торговые ряды Красноглинского района»;
— Поселок Управленческий, Банковский переулок, 1;
— Поселок Красная Глинка, 2-й квартал, 24, «Торговые ряды Красноглинского района»;
— Поселок Красная Глинка, 3-й квартал, 25.