Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни на романтической прогулке в Париже: фото
Актриса Дженнифер Лоуренс и ее новый бойфренд Кук Маруни выбрали идеальное направление для отпуска.
Актриса Дженнифер Лоуренс и ее новый бойфренд Кук Маруни выбрали идеальное направление для отпуска.
Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни вновь оказались под прицелами камер, но уже в Париже. Актриса и директор картинной галереи прогуливались по старинным улочкам, держась за руки и не замечая папарацци.
Дженнифер Лоуренс подобрала идеальный образ для «города любви». В тот день на ней было
From Paris with Love ??? #jenniferlawrence.
A post shared by Jennifer Lawrence (@jennifer_lawrences_jlaw) on Aug 8, 2018 at 1:17pm PDT.
Познакомились Дженнифер и Кук, как говорят источники, благодаря их общей подруге Лоре Симпсон еще в начале весны. В мае их впервые сфотографировали вдвоем.
Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни вновь сфотографировали на свидании.
О Куке Маруни известно, что он увлечен искусством и работает директором
Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни.