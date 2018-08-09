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11:58 (мск), источник: Журнал OK!

Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни на романтической прогулке в Париже: фото

Актриса Дженнифер Лоуренс и ее новый бойфренд Кук Маруни выбрали идеальное направление для отпуска.

Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни вновь оказались под прицелами камер, но уже в Париже. Актриса и директор картинной галереи прогуливались по старинным улочкам, держась за руки и не замечая папарацци.

Дженнифер Лоуренс подобрала идеальный образ для «города любви». В тот день на ней было нежно-розовое короткое платье и бежевые босоножки на толстом каблуке. Образ дополнили черная сумочка и солнцезащитные очки. На Куке были серые брюки, белая футболка и кроссовки.

From Paris with Love ??? #jenniferlawrence.

A post shared by Jennifer Lawrence (@jennifer_lawrences_jlaw) on Aug 8, 2018 at 1:17pm PDT.

Познакомились Дженнифер и Кук, как говорят источники, благодаря их общей подруге Лоре Симпсон еще в начале весны. В мае их впервые сфотографировали вдвоем.

Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни вновь сфотографировали на свидании.

О Куке Маруни известно, что он увлечен искусством и работает директором нью-йоркской галереи Gladstone, которая представляет работы художников А-класса: отца актрисы Лины Данэм — Кэррола Данэма, Аниша Капура, бывшего возлюбленного певицы Бьорк — Мэттью Барни. Голливудскую красавицу он встретил благодаря общим друзьям.

Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни.

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