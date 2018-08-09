В Уфимском планетарии рассказали, чем будет интересно солнечное затмение 11 августа

Максимум затмения с величиной 0, 74 (такую долю диаметра Солнца закроет Луна) будет наблюдаться в районе Восточно-Сибирского моря. Величина затмения в Уфе — 0,12, именно такую долю диаметра Солнца закроет Луна. Или 5,14% площади Солнца будет покрыто диском Луны. Всего затмение в Уфе будет продолжаться 1 час 6 минут. Начнется оно 11 августа в 14.26 по уфимскому времени. В 15.01 наступит середина затмения. В этот момент затмение достигает максимальной величины: Луна над Уфой закроет собой наибольшую часть солнечного диска (5,14%). В 15.34 затмение закончится.

Предстоящее затмение интересно еще и тем, что будет СуперНоволуние, считают в Уфимском планетарии.

Суперлунием называют полнолуние или новолуние, во время которого Луна находится вблизи перигея — на ближайшем расстоянии от Земли, и поэтому имеет наибольший видимый размер. Наблюдать можно только СуперПолнолуние, так как во время СуперНоволуния Луна не видна.

Точку перигея (ближайшую к Земле точку орбиты) Луна пройдет 10 августа в 23.06 по уфимскому времени, а через 16 часов наступит новолуние, начнется солнечное затмение.

Солнечное затмение происходит в новолуние, когда Луна, двигаясь вокруг Земли, оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем. Освещенная Солнцем Луна отбрасывает в пространство сходящийся конус тени и окружающий его расходящийся конус полутени. Когда эти конусы пересекаются с земной поверхностью, то лунная тень и полутень падают на нее, и происходит солнечное затмение. Во время полного солнечного затмения на поверхность Земли падают и лунная тень и полутень, а во время частного затмения земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени не касается поверхности Земли), и Луна закрывает только часть солнечного диска, полного затмения нигде не наблюдается. Во время частного затмения 11 августа конус лунной тени не коснется земной поверхности и пройдет в 941 км от нее.

Наблюдать солнечное затмение можно невооруженным глазом через темный светофильтр, который легко сделать самим, просто закоптив обычное стекло или используя кусочек фотопленки (проявленной, но не экспонированной). Подойдут для этого и очки для сварки, и старые дискеты. Есть и специальные очки для наблюдения. При наблюдении солнечного затмения будьте крайне осторожны, рекомендуют в планетарии. Смотреть на Солнце без защиты глаз темными светофильтрами категорически запрещено! Особенно это относится к тем, кто будет наблюдать затмение в бинокль или телескоп: можно потерять зрение! Поэтому перед объективом телескопа необходимо укрепить темный светофильтр достаточной плотности, чтобы не повредить глаза.