Уфимские улицы очищают от брошенных автомобилей

Накануне в Советском районе Уфы сотрудники городской администрации провели профилактический рейд по улицам и дворам в целях выявления брошенных и разукомплектованных автомобилей. Сотрудники провели опрос жителей близлежащих домов, со слов которых стало ясно, что данные автомобили используются уличными торговцами для хранения инвентаря, фруктов, овощей и т. п. Кроме того, они круглый год мешают уборке территории, источают моторное масло и тосол, служат убежищем бомжам, занимают парковочные места и представляют опасность так, как имеют свободный доступ. По результатам вчерашнего рейда было выявлено восемь брошенных автомобилей, а также один разукомплектованный (разбитый после ДТП). Вскоре все данные машины ликвидируют.