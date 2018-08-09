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10:34 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимские улицы очищают от брошенных автомобилей

В разных районах Уфы брошенные авто оккупировали придомовые территории, улицы, переулки. На сегодняшний день проблема растущего количества брошенных автомобилей в столице республике, стоит остро. Одни машины владельцы бросают из-за старости или после ДТП, другие (микроавтобусы и грузовики) специально ставят, чтобы складировать там материалы или в качестве точки продажи.

Накануне в Советском районе Уфы сотрудники городской администрации провели профилактический рейд по улицам и дворам в целях выявления брошенных и разукомплектованных автомобилей. Сотрудники провели опрос жителей близлежащих домов, со слов которых стало ясно, что данные автомобили используются уличными торговцами для хранения инвентаря, фруктов, овощей и т. п. Кроме того, они круглый год мешают уборке территории, источают моторное масло и тосол, служат убежищем бомжам, занимают парковочные места и представляют опасность так, как имеют свободный доступ. По результатам вчерашнего рейда было выявлено восемь брошенных автомобилей, а также один разукомплектованный (разбитый после ДТП). Вскоре все данные машины ликвидируют.

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