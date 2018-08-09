Алекс Родригес и Дженнифер Лопес в невероятно женственном платье в Италии

Трудно даже представить, сколько платьев в гардеробе у Дженнифер Лопес. Каждый день она появляется на публике в разных нарядах. Одни из них вызывают у поклонников восхищение, а другие становятся предметом насмешек. Под жесткую критику уже попали ботфорты-джинсы и платье с марками.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес.

После модного «провала» Джей Ло решила исправиться и предстала перед публикой в очень женственных луках. Певица вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом улетела в Италию. С собой она взяла несметное количество легких и нежных платьев. Фотографии из отпуска появились в соцсетях.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес.

Образ дня: Дженнифер Лопес в пестрой рубашке на съемках с Алексом Родригесом.

Белое кружевное платье с лифом-бра артистка предпочла для прогулки по итальянским улочкам, а платье с цветочным принтом надела в бар. Кстати, сцена не отпускает Джей Ло даже во время отпуска. Отдыхая в заведении, артистка решила потренировать голосовые связки и исполнила одну песню вместе с местными музыкантами.

Let’s get loud in Capri ???