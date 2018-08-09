Алекс Родригес и Дженнифер Лопес в невероятно женственном платье в Италии
Певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес весело проводят свой отпуск на острове Капри и делятся фотографиями в соцсетях.
Певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес весело проводят свой отпуск на острове Капри и делятся фотографиями в соцсетях.
Трудно даже представить, сколько платьев в гардеробе у Дженнифер Лопес. Каждый день она появляется на публике в разных нарядах. Одни из них вызывают у поклонников восхищение, а другие становятся предметом насмешек. Под жесткую критику уже попали
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес.
После модного «провала» Джей Ло решила исправиться и предстала перед публикой в очень женственных луках. Певица вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом улетела в Италию. С собой она взяла несметное количество легких и нежных платьев. Фотографии из отпуска появились в соцсетях.
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес.
Образ дня: Дженнифер Лопес в пестрой рубашке на съемках с Алексом Родригесом.
Белое кружевное платье с
Let’s get loud in Capri ???
A post shared by Alex Rodriguez (@arod) on Aug 8, 2018 at 5:56pm PDT.