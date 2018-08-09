Светлая сторона аллергии: жить без кошки и без перитонита

Аллергия лишает человека — особенно если ему от роду лет десять — самых главных радостей жизни. Хочется завести котенка? Нельзя: шерсть. Отправиться в начале лета на дачу? Нет, там пыльца. «Это несправедливо, — сказали себе исследователи из университета Лунда, что в Швеции, — Не может быть, чтобы мироздание хоть как-то не восполнило этим страдальцам такие потери». И вот вера ученых в справедливость мироздания получила блестящее подтверждение: согласно результатам их статистического исследования, занявшего десять лет, у детей, страдающих аллергией, в три раза реже развиваются осложнения при аппендиците, если уж им выпало перенести это заболевание.

В исследовании участвовало 605 детей, перенесших операцию аппендэктомии в университетской больнице Сконе в Лунде. Из этого числа 102 ребенка страдали IgE-зависимой аллергией — наиболее распространенными видами этого заболевания с непереносимостью шерсти животных и пыльцы растений. Среди таких детей осложненное развитие заболевания наблюдалось всего у 19%, тогда как в контрольной группе осложнения развивались у каждого второго ребенка.

Аппендицит — распространенное заболевание и главной повод полостных хирургических вмешательств, особенно в детском и молодом возрасте. Существует гипотеза, согласно которой развитие осложнений при этом заболевании зависит от интенсивности иммунного ответа организма. А на механизм этого ответа, в свою очередь, сильно влияет наличие аллергии, возникающей с участием иммуноглобулина Е (IgE). Детали этого механизма пока не изучены, но полученные статистические данные свидетельствуют в пользу того, что гипотеза имеет под собой веские основания.