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10:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Тихоокеанский госуниверситет представил проект экстренной связи в дороге

Вуз может стать единым интегратором экстренной аварийной связи на территории ДФО.

Источник: Reuters

Проект обеспечения аварийной телефонной связью автодорог Дальневосточного федерального округа (ДФО) представили эксперты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) на совещании в министерстве информационных технологий и связи Хабаровского края, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

В совещании приняли участие министр связи края Сергей Фёдоров, ректор ТОГУ Сергей Иванченко, замначальника управления развития инфраструктуры связи регионального минсвязи Павел Микитас, проректор ТОГУ Николай Сорокин и разработчик Денис Вегера, один из руководителей проекта по обеспечению экстренной радиотелефонной связью автотрассы Лидога — Ванино.

Как отметил Денис Вегера, проект, разработанный и внедряемый учёными и студентами ТОГУ, заинтересовал представителей федеральных министерств.

«Сейчас мы прорабатываем проект, в рамках которого ТОГУ отводится роль единого интегратора экстренной аварийной связи на территории ДФО. Под руководством и при участии учёных ТОГУ будут производиться работы по единому мониторингу каналов и объектов связи, работоспособности всех систем», — сообщил он.

Отмечается также, что учёные вуза уже имеют богатый опыт создания станций экстренной связи на территории Хабаровского края, и готовы продолжить эти работы. В планах группы — установка базовых станций на трассах в направлении Николаевска-на-Амуре, Чегдомына и на других проблемных дорогах.

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