Тихоокеанский госуниверситет представил проект экстренной связи в дороге
Вуз может стать единым интегратором экстренной аварийной связи на территории ДФО.
Вуз может стать единым интегратором экстренной аварийной связи на территории ДФО.
Проект обеспечения аварийной телефонной связью автодорог Дальневосточного федерального округа (ДФО) представили эксперты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) на совещании в министерстве информационных технологий и связи Хабаровского края, сообщает 9 августа
В совещании приняли участие министр связи края Сергей Фёдоров, ректор ТОГУ Сергей Иванченко, замначальника управления развития инфраструктуры связи регионального минсвязи Павел Микитас, проректор ТОГУ Николай Сорокин и разработчик Денис Вегера, один из руководителей проекта по обеспечению экстренной радиотелефонной связью автотрассы Лидога — Ванино.
«Сейчас мы прорабатываем проект, в рамках которого ТОГУ отводится роль единого интегратора экстренной аварийной связи на территории ДФО. Под руководством и при участии учёных ТОГУ будут производиться работы по единому мониторингу каналов и объектов связи, работоспособности всех систем», — сообщил он.
Отмечается также, что учёные вуза уже имеют богатый опыт создания станций экстренной связи на территории Хабаровского края, и готовы продолжить эти работы. В планах группы — установка базовых станций на трассах в направлении