В Прикамье начали реализовывать особый проект помощи одиноким мамам

Набрать силы.

По мнению директора по развитию общественной организации Ирины Михайловой, такая услуга очень востребована в краевом центре. Она может отчасти закрыть значительный пробел в данном виде социальной помощи. Напомним, до ее появления в Перми были квартиры для женщин, подвергшихся насилию, и для несовершеннолетних — «Маленькая мама». Они могли также разместиться в центре адаптации для бездомных. А вот если женщине не угрожали насилием, при этом она была совершеннолетней и воспитывала детей, то ей негде было найти пристанище.

Первой жительницей квартиры станет пермячка Мария — у нее скоро появится малыш. Подопечная «Территории семьи» живет в приюте для бездомных, но оставаться там с ребенком не сможет — в приюте нет соответствующих условий.

— Мы не просто предоставляем место проживания, мы создаем для таких людей жизненный ресурс, — говорит Ирина Михайлова. — Ведь пока у тебя на руках маленький ребенок и негде жить, трудно что-то делать для своего обеспечения. А такое временное жилье поможет набраться сил. С Марией будут работать психологи и юристы, она сможет осмыслить ситуацию, продумать план дальнейших действий, определить ближайшие цели. В общем, составить программу выхода из кризиса.

Социальный склад.

Среди множества благотворительных организаций Прикамья «Территория семьи» отличается системным подходом. Внимание сотрудников направлено не только на человека, попавшего в беду, но на семью в целом.

«Территория семьи» в Прикамье появилась не так давно, чуть более двух лет назад. Началось все с идеи организовать социальный склад — место, куда одни приносили бы ненужные вещи, а другие, в них нуждающиеся, забирали для себя. Постепенно склад обрастал дополнительными опциями. Открылась комната, где можно оставить детей, пока мамы выбирают обновки или заняты другим делом. Появилась служба сопровождения — юрист и психолог, а также несколько неравнодушных людей, помогающих семье преодолеть трудный период. Словом, команда тех, кто хочет и может помочь.

Сегодня организатора и вдохновителя «Территории семьи» Анну Зуеву и ее сподвижников знают не только в Перми, но и в регионе.

На их социальном складе можно подобрать обувь и одежду на все сезоны, продукты питания, книги, детские игрушки, другие необходимые вещи. С такой поддержкой семья, испытывающая материальные трудности, обретает шанс нормально жить, а не бороться за выживание. Чтобы получить помощь, достаточно подтвердить статус малоимущего и предъявить направление из соцзащиты.

Посещать склад можно не чаще раза в месяц и не больше семи раз в год. Но если подопечные «Территории семьи» правильно распределяют помощь, то надолго забывают о многих бытовых проблемах.

Взрослые могут заняться самообразованием, поиском работы, решением других по-настоящему глубинных вопросов, которые и привели семью к такой ситуации. Дети, избавленные от постоянной зависти «почему у Васьки есть, а у меня нет», тоже начинают чувствовать себя по-другому, направляют энергию на развитие, поиски друзей, социальную адаптацию.

По словам Ирины Михайловой, цель «Территории семьи» — не только и не столько оказать сиюминутную помощь, сколько навсегда вывести нуждающихся из трудных жизненных обстоятельств. Не просто накормить голодного, но вместе с ним проанализировать, почему он голодает.

Это дает эффект. Люди начинают верить в себя, находят работу, строят новые семьи, возвращают детей, когда-то оставленных на попечение государства. Даже становятся волонтерами-помощниками благотворительных организаций.

Вместе — к лучшей жизни.

Подопечными комплексного семейного центра становятся по-разному.

В нынешнем году у Игоря и Сергея Петровых (фамилия и имена изменены) умерли родители. Старшему Сергею едва исполнилось 20 лет, младший еще школьник. Ситуация, и без того непростая психологически, усугубилась бытовыми проблемами, вступлением в наследство и оформлением опекунства. Неизвестно, как бы все эти вопросы в одиночку решил пусть и совершеннолетний, но не искушенный в житейских вопросах парень, если бы не помощь «Территории семьи».

— Мальчики нашли нас благодаря записке с адресом и телефонами, которую оставила перед смертью мать, — рассказывает Ирина Михайлова. — Наши специалисты помогли Сергею установить опекунство над младшим братом, оформили социальное пособие, дополнительно решили множество проблем, с которыми пришлось столкнуться братьям. Сейчас мы продолжаем навещать ребят, при необходимости помогаем.

Семейное сопровождение — один из видов помощи этой общественной организации. На протяжении определенного времени (обычно это год) специалисты наблюдают за семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и помогают ей. Большинство из находящихся на сопровождении семей — одинокие мамы с детьми. Они испытывают материальные трудности, не могут найти работу, им не на что накормить ребенка, купить коляску, кроватку, одежду.

Представители «Территории семьи» приходят к ним домой, приносят продукты, вещи. Иногда помогают получить новую профессию, устроиться на работу, найти дополнительный заработок.

Как правило, такие семьи часто нуждаются в поддержке юриста и психолога. Бывали случаи, когда молодая мама не могла получить положенную ей, как, например, выпускнице детского дома, квартиру. И помогло только вмешательство юриста.

Когда, как в случае с братьями Петровыми, трудная жизненная ситуация возникает вследствие трагедии, необходимо участие психолога. Нужно помочь пережить обстоятельства, которые могут повергнуть в отчаяние даже сильных людей. Не дать опустить руки. Найти внутренние резервы и жить.

Как измерить благо?

«Территория семьи» — это сотни сохранивших к себе уважение взрослых, десятки детей, оставшихся с родителями, а не попавших в госучреждения, и немало лиц, которые не стали алкоголиками и бездомными. Казалось бы, очевидное благо для общества. Но его невозможно точно оценить.

Как всякая благотворительная организация, «Территория семьи» живет на средства добрых людей, спонсоров и меценатов. Еще один способ финансирования — участие в конкурсах, которые проводятся государственными, региональными или муниципальными властями, а также всевозможными фондами. Чтобы это финансирование продолжалось, люди должны знать, куда и на что потрачены их деньги.

Однако сосчитать все в цифрах невозможно. Как, скажем, измерить жизненный ресурс, который многие пермячки обрели благодаря «Территории семьи»? С помощью специалистов они смогли наладить быт и создали своим детям нормальные условия для жизни.

С событийной благотворительностью намного проще: собрать детей в школу, купить подарки на Новый год. На такие акции многие откликаются, и статистика здесь очевидна: столько-то портфелей купили, столько-то детей поздравил Дед Мороз.

Комплексная и системная благотворительность требует другого рода финансовых вложений, их необходимость порой сложно объяснить широкой общественности.

— Люди с готовностью реагируют на эмоциональные призывы собрать деньги на лечение сироте, — говорит Ирина Михайлова. — Но им очень сложно объяснить, почему я собираю деньги на содержание помещения, оплату коммунальных услуг или труда сотрудников. Большинство уверено, что зарплату им платит муниципалитет или государство.

На самом деле благотворительные организации не получают из бюджета ничего, за исключением выигранных грантов. И проекты, даже самые важные и полезные, могут просто закрыться, когда закончатся деньги.

Складывается парадоксальная ситуация: постоянного муниципального финансирования «Территория семьи» не получает, хотя сотрудники социальных служб города и края охотно направляют туда малообеспеченных и нуждающихся в помощи. Более того, организация, как любой другой малый бизнес, вносит в городскую казну плату за пользование помещением и коммунальные услуги.

Кстати.