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13:49 (мск), источник: АиФ Казань

Лето вернется в Татарстан к выходным

Небольшое похолодание продержится в республике еще два дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 69% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Аргументы и факты

Судя по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 метров в секунду, сильный дождь. Днем по республике возможен сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, в Казани до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15… +20 градусов.

10 августа, в пятницу, сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Ночью всего +7… +12 грудсов, днем +19… +24 градуса.

В субботу 11 августа по республике днем ожидается небольшой и умеренный дождь с грозой. Ветер западный и северо-западный. Ночью +13… +18 градусов, днем максимальная температура +24… +29.

Между тем, сильный дождь в Челнах вызвал в городе «наводнение».

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