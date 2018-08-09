Лето вернется в Татарстан к выходным
Небольшое похолодание продержится в республике еще два дня.
Небольшое похолодание продержится в республике еще два дня.
Судя по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 метров в секунду, сильный дождь. Днем по республике возможен сильный
10 августа, в пятницу, сохранится переменная облачность без осадков. Ветер
В субботу 11 августа по республике днем ожидается небольшой и умеренный дождь с грозой. Ветер западный и
Между тем, сильный дождь в Челнах вызвал в городе «наводнение».