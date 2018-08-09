Лето вернется в Татарстан к выходным

Судя по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 метров в секунду, сильный дождь. Днем по республике возможен сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, в Казани до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15… +20 градусов.