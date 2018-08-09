Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в отдаленные поселки Хабаровского края

«Жители отдаленных поселков Хабаровского края впервые смогут пройти бесплатное медицинское обследование в передвижном консультативно-диагностическом центре “Академик Федор Углов”. Он будет работать на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань с 9 по 18 августа», — говорится в сообщении.

Поезд сделает десять однодневных остановок в населенных пунктах Комсомольского и Ванинского районов на станциях Селихин, Кун, Гурское, Уктур, Кенай, Высокогорная, Кенада, Тулучи, Тумнин и Усть-Орочи.

Поезд оснащен рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить лечение. Также жители сел Хабаровского края смогут пройти маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию.