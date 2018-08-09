Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в отдаленные поселки Хабаровского края

«Жители отдаленных поселков Хабаровского края впервые смогут пройти бесплатное медицинское обследование в передвижном консультативно-диагностическом центре “Академик Федор Углов”. Он будет работать на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань с 9 по 18 августа», — говорится в сообщении.
Поезд сделает десять однодневных остановок в населенных пунктах Комсомольского и Ванинского районов на станциях Селихин, Кун, Гурское, Уктур, Кенай, Высокогорная, Кенада, Тулучи, Тумнин и Усть-Орочи.
Поезд оснащен рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить лечение. Также жители сел Хабаровского края смогут пройти маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию.
Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» дислоцируется на Восточно-Сибирской железной дороге. В 2017 году он побывал на 92 станциях БАМа и Транссиба, расположенных в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области. Его врачи провели более 36 тыс. приемов, медицинская помощь оказана 11,5 тыс. жителей. Почти две тысячи пациентов получили направление на госпитализацию для углубленного обследования и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.