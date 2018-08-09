Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Солистка «Тату» Юлия Волкова вышла замуж
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
56-летняя Мэг Райан показала стройную фигуру
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Никита Джигурда скоро станет баснословно богатым - СМИ
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как выглядит гостиница «Украина» изнутри: фото
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
10:09 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в отдаленные поселки Хабаровского края

Медицинский поезд «Академик Федор Углов», который в четверг отправился в отдаленные поселки Хабаровского края, в течение десяти дней посетит десять населенных пунктов, жители которых смогут пройти бесплатное обследование, сообщает пресс-центр Дальневосточной железной дороги.

«Жители отдаленных поселков Хабаровского края впервые смогут пройти бесплатное медицинское обследование в передвижном консультативно-диагностическом центре “Академик Федор Углов”. Он будет работать на линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань с 9 по 18 августа», — говорится в сообщении.

Поезд сделает десять однодневных остановок в населенных пунктах Комсомольского и Ванинского районов на станциях Селихин, Кун, Гурское, Уктур, Кенай, Высокогорная, Кенада, Тулучи, Тумнин и Усть-Орочи.

Поезд оснащен рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить лечение. Также жители сел Хабаровского края смогут пройти маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» дислоцируется на Восточно-Сибирской железной дороге. В 2017 году он побывал на 92 станциях БАМа и Транссиба, расположенных в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области. Его врачи провели более 36 тыс. приемов, медицинская помощь оказана 11,5 тыс. жителей. Почти две тысячи пациентов получили направление на госпитализацию для углубленного обследования и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Все новости региона
 После истории с одним отрядом казаков китайцы боялись русских 300 лет
Елена была единственной приглашенной из России, но выиграла Гран-при
США введут санкции против России в два этапа
Курс доллара побил рекорд ноября 2016 года
В Бразилии выросла картошка, похожая на гигантскую ногу
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Депутат Госдумы предложил отменить домашние задания для школьников От школьных домашних заданий необходимо отказаться из-за их ненужности. 
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь