Прокуратура Омской области потребовала осветить улицы города Тара
Отсутствие уличного освещения сказывается на безопасности дорожного движения в городе.
Отсутствие уличного освещения сказывается на безопасности дорожного движения в городе.
Прокуратура по суду обязала администрацию города Тара организовать уличное освещение в населённом пункте.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что улицы Тары освещаются только утром и вечером, а в период с 23 часов до утра следующего дня освещение отсутствует, сообщает
Отметим, что такой режим работы не лучшим образом сказывается на безопасности дорожного движения — отсутствие освещения может стать причиной
Сотрудники прокуратуры направили в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию районного поселения обеспечить уличное освещение ночью и организовать наружное освещение на улицах Тары.
Суд удовлетворил требование в полном объеме. Как только судебный акт вступит в силу, прокуратура возьмёт его исполнение под контроль.