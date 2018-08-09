Прокуратура Омской области потребовала осветить улицы города Тара

Прокуратура по суду обязала администрацию города Тара организовать уличное освещение в населённом пункте.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что улицы Тары освещаются только утром и вечером, а в период с 23 часов до утра следующего дня освещение отсутствует, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что такой режим работы не лучшим образом сказывается на безопасности дорожного движения — отсутствие освещения может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники прокуратуры направили в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию районного поселения обеспечить уличное освещение ночью и организовать наружное освещение на улицах Тары.