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10:05 (мск), источник: АиФ Омск

Прокуратура Омской области потребовала осветить улицы города Тара

Отсутствие уличного освещения сказывается на безопасности дорожного движения в городе.

Прокуратура по суду обязала администрацию города Тара организовать уличное освещение в населённом пункте.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что улицы Тары освещаются только утром и вечером, а в период с 23 часов до утра следующего дня освещение отсутствует, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что такой режим работы не лучшим образом сказывается на безопасности дорожного движения — отсутствие освещения может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники прокуратуры направили в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию районного поселения обеспечить уличное освещение ночью и организовать наружное освещение на улицах Тары.

Суд удовлетворил требование в полном объеме. Как только судебный акт вступит в силу, прокуратура возьмёт его исполнение под контроль.

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