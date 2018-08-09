В Анапе в море запретили купаться с надувными матрасами
На курорте поднялся сильный ветер.
На курорте поднялся сильный ветер.
Управление гражданской обороны и защиты города Анапы 9 августа запрещает использование в море надувных плавательных средств — матрасов, подушек и кругов. Также в этот день нельзя будет прокатиться и на катамаране. Такие меры вводятся
В ведомстве убедительно просят жителей и гостей курорта соблюдать меры личной безопасности и не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску.
Напомним, на Кубани 9 и 10 августа действует экстренное предупреждение по ливням и грозам. А на Черноморском побережье есть вероятность формирования смерчей.