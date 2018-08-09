Синоптики предупредили волгоградцев о порывистом северном ветре
В ближайшие три дня в Волгограде будет прохладно
В ближайшие три дня в Волгограде будет прохладно
В четверг порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем составит лишь +25…+27°С. 10 августа будет также ветрено, похолодает до +15…+17ºС ночью, а днем столбик термометра покажет +23…+25°С.
В субботу, 11 августа, ветер поутихнет, синоптики не прогнозируют порывов. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +14…+16ºС, днем станет теплее: +26…+28°С.