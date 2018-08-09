Кулинар из США создает разноцветную пасту с яркими узорами (фото)
Не только вкусно, но и красиво.
Не только вкусно, но и красиво.
Американка Линда Миллер Николсон прославилась в Сети благодаря своим кулинарным шедеврам. Она не готовит изысканные блюда или невероятные десерты, но просто обожает пасту, которую готовит сама и делает ее разноцветной. Готовы поспорить, что таких ярких макарон вы еще не видели.
Линда создает не только тесто разных цветов, но еще и придумывает удивительные узоры. Здесь вам и радуга из спагетти, и «бабочки» в цветах американского флага, и равиоли, похожие на персидский ковер.
По словам кулинара, она использует только натуральные красители. А потому ее паста не только красивая, но еще и очень даже съедобная.
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