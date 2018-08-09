Смертность от рака и инфаркта снизят в Новосибирской области

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В рамках визита Сергей Краевой посетил Городскую клиническую больницу № 1. Это одно из старейших медицинских учреждений региона. В годы Второй мировой в ее корпусах располагался военный госпиталь, а сегодня в стационаре больницы ежегодно получают помощь более 45 тыс. пациентов из Новосибирска и районов области. В год здесь проводят более 23 тыс. операций. Часть из них — в региональном сосудистом центре, входящем в состав больницы. Здесь находят помощь пациенты, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. И для них особенно актуальна не только вовремя полученная помощь, но и правильный период реабилитации.

Сергей Краевой проверил, в каких условиях восстанавливаются пациенты после оперативного вмешательства. «Рассказывайте, как вам условия, чем недовольны?» — обратился федеральный чиновник к больным. Дамы нашли в адрес медицинского учреждения только добрые слова: «Кормят хорошо, условия тоже хорошие».

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Действительно, палаты центра ломают стереотипы о том, что больница — это всегда разваливающаяся мебель, плохой ремонт, затхлость и темнота. Здесь уютно, светло и современно. В отдельном кабинете на столе разложены игрушки. Но играют не дети, а взрослые — перенесшие инфаркт пациенты восстанавливают моторику. Здесь же маты для занятий ЛФК.

Увы, в пациентах недостатка не наблюдается. К сожалению, Новосибирская область на сегодня имеет высокие показатели по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но региональное министерство здравоохранения принимает меры к тому, чтобы изменить ситуацию.

«По поручению главы региона Андрея Травникова была создана рабочая группа по снижению количества сердечно-сосудистых заболеваний в области, — говорит министр здравоохранения НСО Олег Иванинский. — У нас прошло заседание рабочей группы, были определены задачи, финансовое обеспечение мероприятий по снижению уровня заболеваемости. Проект мы сегодня представили для оценки федеральному министерству здравоохранения и получили положительное заключение».

Федеральное министерство действительно высоко оценило работу региональных коллег. «У нас сейчас стоят очень большие задачи, потому что “майские” Указы Президента поставили нам четкие цели, которые должно достигнуть здравоохранение к 2024 году, — говорит заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой. — Достичь этих целей можно, если все регионы будут работать в одном направлении. И то, что сейчас делается руководством Новосибирской области и региональным министерством — это как раз те шаги, которые направлены на выполнение поставленных задач, на достижение тех индикаторных цифр, которые мы должны достичь к 2024 году».

Одна из задач, которая находится сегодня на контроле у руководства области — снижение смертности от онкологических заболеваний. Один из шагов — строительство нового онкологического диспансера, которое вошло в проект развития здравоохранения области.

Городская клиническая больница № 1 тоже работает с онкозаболеваниями. Специалисты отмечают рост числа пациентов с таким диагнозом, поэтому создание нового центра борьбы с этой страшным недугом весьма актуально.

«В нашем отделении формируются потоки пациентов с различными опухолями — и доброкачественными и злокачественными — в области головы и шеи, — рассказывает заведующий 6-го онкологического отделения Сергей Шевченко. — В среднем мы проводим в год 1500 операций различного объема. С одной стороны, только 5−8% пациентов с онкологией имеют проблемы опухоли головы, с другой, если приплюсовать сюда злокачественную опухоль кожи с локализацией на голове и шее, то наберется 25% — каждый четвертый онкологический больной может претендовать на место в нашем отделении. Сегодня болезнь молодеет: вчера в детской больнице оперировал ребенка с раком щитовидной железы. Раньше это была аномалия, сегодня это уже шестой случай. Но не только болезнь молодеет — диагностика стала лучше, и ее стали чаще выявлять. И это хорошо, потому что раннее выявление дает больше шансов на выздоровление».

Именно поэтому сегодня огромное внимание уделяется диспансеризации: она позволяет выявить заболевания не только онкологического характера на ранней стадии.

«Мы сегодня обсуждали, что в вопросах диспансеризации очень большое значение играет максимальное приближение медпомощи к населению, развитие первичного звена медпомощи, — продолжает Сергей Краев. — И для этого выделяются деньги, в том числе из федерального бюджета, на создание новых ФАП, врачебных пунктов, на реструктуризацию и строительство новых объектов. Будут закупаться подвижные медицинские пункты для проведения медосмотров в отдаленных населенных пунктах. Наша задача — дойти к 2024 году до показателя охвата медицинскими обследованиями 90% населения ежегодно. Именно это вместе с разработкой маршрутизации пациентов позволит снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Все эти вопросы находятся на контроле у руководства региона: область должна представить свой проект в федеральное министерство здравоохранения до 10 августа».